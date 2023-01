En plena entrevista en vivo, boxeadora se levantó la blusa para promocionar su OnlyFans

La plataforma de difusión de contenido exclusivo OnlyFans se convirtió en un método de trabajo para varios influenciadores, con alta visibilidad en las redes sociales. Sin embargo, a la lista de estas personas también se suman actrices, cantantes, artistas, entre otros.

La popularidad de OnlyFans se debe a que las experiencias de los creadores de contenido apuntan a que este escenario les permitió alcanzar una estabilidad económica, pues cabe decir que el pago es en dólares y quienes quieren acceder para ver a un personaje deben suscribirse.

El 80 % de las ganancias en OnlyFans es para el creador de contenido. (Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Entonces, el público objetivo cambió, ya que cada vez más son los usuarios que ingresan a la plataforma y aprenden acerca de su funcionamiento. Por ejemplo, semanas atrás, se conoció el caso de una famosa boxeadora australiana, quien se viralizó tras en plena entrevista promocionar su perfil en OnlyFans.

Con miles de seguidores, la boxeadora Ebanie Bridges no solo se caracteriza por su fuerza, sino también por su belleza. Es por esto que frente a las pantallas de televisión no dudó en mostrar sus atributos físicos, bajo la premisa de promocionar su cuenta en la famosa aplicación, la cual suele alojar fotos y videos para adultos.

Mientras habló, la mujer se fue preparando para dar su muestra al público. No paró de sonreír y el video de su fugaz acto también lo compartió ella misma en sus redes sociales.

Fotos como estas se encuentran en el Instagram de la boxeadora australiana Ebanie Bridges. - Foto: Instagram: @ebanie_bridges

Luego de un par de palabras, Bridges realizó topples en vivo y en directo, así que prosiguió a subirse la camiseta, sin importar las consecuencias. “Me uní a OnlyFans y puedes suscribirte ahora (...) Estoy muy emocionada. Les mostraré a todos mi contenido exclusivo y todas las cosas que no puedo compartir en Instagram”, indicó la boxeadora.

En Instagram, la popular mujer tiene más de 700 seguidores y publicó una que otra foto en ropa interior. Debido a la aparición de la también influenciadora en la televisión, algunos no compartieron que ese fuese el escenario más adecuado, pues la pudo haber visto menores de edad.

A continuación, la recopilación de video en Twitter:

EN VIDEO | La boxeadora australiana Ebanie Bridges realiza topples en plena entrevista para promocionar su OnlyFans. pic.twitter.com/L2xp1i4JV9 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 31, 2022

‘Estrella’ de OnlyFans tuvo más relaciones íntimas que duchas

Una trabajadora sexual y la que más gana en OnlyFans le afirmó a sus 130.000 seguidores en Twitter que solo se duchó 37 veces en todo 2022. Cabe resaltar que Aella, una vez la estrella más taquillera de OnlyFans, tiene un ingreso mensual informado de $ 100,000 dólares.

Aella, de Idaho, reflexionó sobre los últimos 12 meses en Twitter, pero la información que llamó la atención de la gente fue la poca frecuencia con la que se bañaba.

Según su propio relato, Aella dedicó el doble de tiempo a practicar sexo que a bañarse, con 63 encuentros sexuales el año pasado. De hecho, hizo muchas otras cosas antes de limpiar su cuerpo el 2022. Entre las actividades que realizó incluyó la cantidad de veces que había consumido varias drogas, las veces que había viajado y las veces que había hecho ejercicio.

En respuesta a un comentarista que cuestionó su rutina de higiene, Aella dijo que intenta “no perturbar demasiado el microbioma natural de su piel”.

La mujer aseguró tener más relaciones íntimas que baños corporales. - Foto: Instagram: @aellaslife

La joven de 27 años afirmó que no ‘apesta’ debido a un equilibrio de ‘microbioma’, la cual es una colección de bacterias y hongos que viven en el cuerpo.

En un hilo de Twitter, escribió: “Si una persona al azar que se lava con champú todos los días deja de hacerlo, su cabello será horrible y grasoso”. Pero si eres persistente y cuidadoso, tu cuerpo se adapta”.

“Pero esto no es perfecto, y diferentes personas tienen diferentes tipos de cuerpos, con diferentes actividades y niveles de sudor. ¡Todavía hago mantenimiento para manejar el mal olor entre duchas! (...) “Tengo cuidado de no usar jabón en mis axilas, porque eso parece aumentar el olor; por lo general, froto con fuerza con un paño húmedo y luego me pongo desodorante, y esto funciona muy bien. También me lavo mi parte íntima con frecuencia”, afirmó.