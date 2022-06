Ex de Mauro Urquijo confesó que ya encontró nuevo amor tras ruptura con el actor

En marzo del presente año se conoció que la relación entre la modelo trans María Gabriela Ísler y el actor manizaleño Mauro Urquijo, había llegado a su fin.

En aquel momento se indicó que, un día, María Gabriela Ísler llegó al apartamento donde vivían en Santa Marta y no lo encontró. Se había marchado del todo, sin explicación alguna.

De hecho, Ísler contó recientemente que, tras no volver a saber nada del actor, ella finalmente decidió entablar otra relación amorosa.

“Ojalá sea diferente… Después de mi separación quedé 2 meses en shock, pero pasaron cuatro meses y Mauro no volvió. ¿Qué más voy a esperar? A rey muerto, rey puesto”, dijo Ísler en el programa Lo sé Todo.

De acuerdo con la modelo, la nueva persona que está a su lado es cariñosa y la apoya en todo.

“Es centrado, no es viejo… Me ha mostrado cariño, me apoya (...) Si él se siente bien, él va a salir públicamente”, agregó en el programa citado anteriormente, si aún revelar su nombre.

También insistió en que no volvió a saber nada de su expareja y le deseó lo mejor. No obstante, dejó claro que aún conserva recuerdos del actor.

“No sé nada de él, jamás me dio la cara y no sé por qué… Solo le deseo éxitos y bendiciones. Lo quiero mucho, tiene un pequeño espacio en mi corazón”, contó en Lo sé Todo.

Urquijo e Ísler hicieron pública su relación y desde 2019 empezaron a ser tendencia, pues se trataba de la unión del momento. No obstante, según la modelo trans, una de las complicaciones que enfrentó fue la desaprobación de la mamá de Mauro, pues parecía que no le gustaba mucho la dupla.

“La mamá de Mauro siempre me tuvo mucha rabia, me hablaba por protocolo, me tenía mucho odio, nunca aceptó que su hijo se enamorara de una mujer trans. Al principio, Mauro era muy odioso con ella, le decía cosas muy fuertes, le colgaba y le decía que él ya no era un niño”, reveló Ísler meses atrás en el programa de entretenimiento La Red.

“Del año pasado para acá hubo muchos conflictos, él empezó con desconfianza a decir que yo lo traicionaba por unas fotos antiguas mías. Empezó a ser celoso, grosero y tosco”, agregó.

A pesar de que no habían salido revelaciones exactas de la pareja, María Gabriela Ísler decidió romper su silencio y a través de una conversación con La Red también dijo que arriesgó todo al entablar más que una amistad con el actor, a pesar de su fama de “vividor”, es decir, no sostenía muy bien los compromisos.

Ísler también le dijo a La red en su momento que la mamá del artista decía que le quitaba su dinero: “Su pensión es de 800.000 pesos, yo qué me voy a pegar de eso, si yo pagaba de arriendo por la casa de El Rodadero más de dos millones”, indicó.

“Me di cuenta de que Mauro le había hablado mal de mí porque ella me dijo: ‘Usted es un hombre disfrazado de mujer’”, agregó la modelo.