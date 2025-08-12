Exparticipante del Desafío cerró su cuenta de OnlyFans para convertirse en predicador: “no era algo que quería para mi vida”

Tras haber conquistado reconocimiento en el popular reality show Desafío, Franklin Erney Reyes Rodríguez, conocido como Black, ha decidido dar un giro radical a su vida. A sus 28 años, el deportista oriundo de Puerto Asís, Putumayo, anunció públicamente que cerró su perfil en la plataforma OnlyFans, donde compartía contenido para adultos, para dedicarse a su verdadera vocación: predicar.

En conversación con La Red, Black relató que este cambio no fue fruto del azar, sino producto de una experiencia que definió como una manifestación divina. “Sentí un llamado profundo a acercarme a Dios y cambiar el rumbo de mi vida”, comentó.

Esta revelación lo llevó a dejar atrás actividades que lo mantenían en el mundo del espectáculo y de los contenidos para adultos, para realizar una búsqueda espiritual que ahora define como su misión de vida.

Black aseguró también que la participación en el Desafió fue abrumadora, dado que recibió toda clase de comentarios de sus seguidores. La gran mayoría relacionados con su físico: “decían ‘me encanta tu cuerpo’, ‘pagaría por verte’”, y fue eso lo que lo impulsó a abrir un perfil en la mencionada plataforma. Incluso recibió propuestas de dinero y viajes.

El ahora aspirante a predicador explicó que su etapa en OnlyFans, que comenzó durante la pandemia, le brindó independencia económica, pero también lo enfrentó a retos emocionales y físicos que lo hicieron replantear sus prioridades. En sus propias palabras, mantener ese trabajo requería “disposición física y mental” constante, pero con el tiempo, ese camino dejó de llenarlo.

Black se ha mostrado enfático en que este nuevo proyecto representa para él una manera de servir a su comunidad desde una perspectiva de fe. Quiere utilizar su experiencia para inspirar a otros jóvenes a encontrar sentido y propósito a través de la espiritualidad. Su transformación ha sido motivo de atención en redes sociales donde se ha destacado la sinceridad y profundidad con la que comparte su testimonio personal.

‘Black’ asegura que este cambio en su vida refleja una búsqueda de autenticidad y propósito. El mensaje que ahora transmite se aleja de su antigua identidad y se centra en el compromiso con valores espirituales, demostrando que las experiencias llamadas “divinas” pueden ser determinantes para cambiar radicalmente el sentido de vida.