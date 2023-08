Exparticipante del ‘Desafío The Box’ va a ser mamá: su pareja también estuvo en el ‘reality’

Su criticada historia de amor

“Entre ella y yo había muchas cosas que quizás las personas no conocen o no saben y no han visto porque son cosas más personales, pero eso ya era algo de fractura en nuestra relación” , contó el exparticipante para el programa La Red .

En ese momento, el deportista dijo haber terminado la relación porque “yo me veía en familia, yo quería una familia y pues muchas veces le toque el tema como del matrimonio, para que fuéramos familia y siempre me dijo que no” .

“Ahora que quiera salir como a ventilar todos nuestros problemas, a decir que esto no es un secreto para nadie. Yo no me quiero justificar, pero a mí lo que me da tristeza es que quiera salir a ventilar esto ahora, que quiera salir a decir que le he puesto mil cachos, pero entonces por qué lo permitió durante cuatro años”.