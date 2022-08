Falleció Charlie, el tiktoker que sufría de cáncer y contaba su padecimiento con humor

Una triste noticia llega para los seguidores de Carlos Sarriá, el joven español, más conocido como Charlie, que compartía todas sus vivencias en la red social TikTok.

Allí, nunca ocultó que padecía de un cáncer, el cual no fue impedimento para que narrara, con un poco de humor, cómo era vivir con esta enfermedad a diario.

“Adiós perros, nos vemos en la otra vida”, fue el último mensaje que dejó Charlie en TikTok, red social en la que tenía más de tres millones de seguidores.

La publicación iba acompañada de un video con imágenes de algunos momentos memorables que pasó, a pesar del cáncer que lo aquejaba. Con apenas 20 años de edad, el influenciador perdió la batalla contra la enfermedad, no sin antes haber disfrutado sus últimos días de vida, enviando mensajes de aliento a sus seguidores y dando esperanza a esas otras personas que sufren de este mal.

Todos los que veían y reían con sus videos se manifestaron sobre su partida. “Charlie, no lo seguía, pero muchas veces sus videos me salían en fyp y, realmente, a pesar de no conocerlo se siente su ida. Ahora estará en un lugar mejor”, “has luchado perfecto y con buen humor, pero la vida pone obstáculos que se ponen difíciles de superar, D.E.P”, fueron algunos de los sentidos mensajes que llegaron luego de la última publicación que hizo en TikTok.

Otro joven influenciador pierde su vida en este 2022

Alejandro Castro Valencia, conocido popularmente en las redes sociales como ‘Polinardo, la ley’, falleció el pasado mes de febrero en la ciudad de Medellín. El creador de contenidos tenía tan solo 30 años de edad.

La noticia del deceso del reconocido influenciador fue anunciada por su familia mediante un comunicado de prensa. “Agradecemos las muestras de cariño y solidaridad que han tenido con nosotros luego de la muerte de Alejandro”, manifestó.

La creadora de contenido Aleyda Gaviria, más conocida como La Abuela, fue una de las primeras en lamentar la muerte de Castro Valencia. De hecho, la última publicación hecha en el perfil @polinardo_laley fue una colaboración con la influencer.

“Siempre te recordaremos como una gran persona y un gran ser humano. Dios te tenga en su santa gloria. Te amo, poli”, escribió La Abuela en una de sus historias de Instagram. Entre lágrimas, la creadora de contenido expresó a sus seguidores que iba rumbo a Medellín en compañía de su hijo para ofrecer un homenaje a Polinardo, la ley y determinar cuál fue la razón de su fallecimiento.

La familia, de igual manera, les puso fin a las especulaciones que empezaron a surgir en las redes sociales relacionadas con la muerte del joven y reveló la verdadera causa que provocó el fallecimiento del risaraldense.

“Su mánager, Juan David Agudelo, con quien estuvo residiendo en la ciudad de Medellín los últimos días, desmintió toda acusación generada de forma malintencionada sobre un supuesto homicidio o suicidio”, precisó inicialmente.

Luego, agregó: “Fueron avisadas las autoridades competentes para que se adelantaran las investigaciones. Se confirmó que su muerte fue de causa natural y agradecemos a todos el respeto por su legado y memoria”.