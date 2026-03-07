“Hay mucho de Colombia en mi música”: Pablo Alborán habló de su próximo concierto en el país y de su debut como actor

Pablo Alborán, el cantautor malagueño que ha definido una era en el pop español con su voz emotiva y letras que hacen vibrar el alma, sigue siendo un referente indiscutible en la música latina. Galardonado con múltiples Latin Grammy, Ondas y ventas cuantiosas que superan los 3 millones de copias en el mundo, su trayectoria es un testimonio de autenticidad y evolución constante.

Este año, el artista español deleitará al público colombiano con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de marzo, en el que promete un espectáculo inolvidable, con visuales impactantes y un repertorio que alterna ritmos vibrantes con momentos íntimos, diseñado para abrazar musicalmente a sus fans. Esta presentación forma parte de la gira global que acompaña su aclamado álbum Kilómetro 0, un disco vitalista nacido de la introspección personal.

El cantante español Pablo Alborán se presentará en Bogotá el 14 de marzo en el Movistar Arena Foto: Noujau

En una conversación sincera y cargada de emoción, Alborán conversó con SEMANA. El artista de 36 años dejó fluir los recuerdos y expectativas sobre su regreso a Bogotá, revelando esa conexión profunda que lo une con nuestro país.

Ante la pregunta sobre su próxima actuación en el Movistar Arena y la cercanía con los colombianos, respondió con una nostalgia palpable: “Estoy deseando que llegue el momento del show porque recuerdo con muchísimo cariño y emoción el último que dimos en Bogotá en el Movistar. Todos los días que pasamos fueron muy significativos para mí; había mucha emoción, la gente tenía muchas ganas, había como una euforia muy peculiar. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. Hubo mucho ritmo, mucha sorpresa, lo pasamos genial, y estoy deseando volver con este show, que tiene un repertorio muy dinámico. Hay ritmo, bastante emoción y, obviamente, un espectáculo mayor que el de la última vez. Vienen más músicos, estamos preparando unos visuales y un espectáculo más grande”.

Alborán sostuvo que no será un simple encuentro, será un “show con mucha intimidad también que me permite estar más cerca de las historias de la gente y del público colombiano”. A modo de déjà vu, Pablo recordó y auguró un gran espectáculo en su regreso a tierra colombiana: “La última vez que estuvimos en Bogotá fue inolvidable. Lo tengo marcado en el corazón. Sé lo que llevaba puesto, sé lo que comí, sé absolutamente todo lo que viví alrededor de esa noche. Os puedo asegurar que estoy preparando algo superespecial para Colombia”.

Esa pasión por reconectar se extiende a colaboraciones que impregnan su música con sabores colombianos. Alborán mencionó proyectos en gestación con Julio Reyes Copello, mentor y productor colomboestadounidense, subrayando cómo este país ha moldeado su sonido. “Hay mucho de Colombia en mi música, en mi manera de hacer las cosas en los discos”. Destacó esa influencia que hace de su arte un puente cultural que se mantiene vivo.

El cantante español Pablo Alborán se presentará en Bogotá el 14 de marzo en el Movistar Arena Foto: Noujau

En la conversación, el artista también dio detalles sobre su nuevo álbum, Kilómetro 0, un trabajo que marca un reinicio personal tras momentos difíciles y un “reinicio en muchas cosas”.

Alborán detalló con crudeza el proceso creativo, impulsado por momentos retadores en su vida personal que lo llevaron a replantearse su camino: “Ha sido un disco que ha salido de manera muy impulsiva, con mensajes muy contundentes después de un momento crítico en mi vida y en mi familia. De un parón que tuvimos, de un tiempo de estar cerca de todos por una cuestión de salud familiar, y cuando ya esta persona que está malita se cura, me di cuenta de que hay un montón de cosas que quiero cambiar en mi vida. Un montón de aspectos que, cuando vuelves a colocar las cosas en su sitio, te das cuenta de que ya no las quieres en el mismo lugar. Eso influye muchísimo en mi música, porque mi música es mi lenguaje; entonces, mis canciones son más contundentes, con mensajes más claros y menos metafóricos”.

Visiblemente conmovido, Alborán aseguró que “una parte de mí reclama la pureza de las canciones, el volver a estar con un piano y con esa intimidad que a veces no necesita más que una voz y un instrumento. Este disco tiene esa parte y luego otra muy potente de experimentación, de ritmos latinos, de una parte más animal, más salvaje, más de diversión. Es un disco muy vitalista en ese sentido”.Este vitalismo se refleja en las colaboraciones que enriquecen el álbum, uniendo generaciones y fronteras geográficas.

Por eso, personalidades como Vicente Amigo, Ana Belén y Luan Santana forman parte, y a quienes Alborán expresa gratitud: “Por eso están y agradezco que hayan querido estar, porque son genios que escuchaba cuando era pequeño y poder tenerlos en este disco marca un nuevo comienzo, un punto de inflexión en mi música. Luan Santana, que es un artista brasileño más joven, tiene una manera de cantar y de interpretar que siempre me ha gustado; me parece que es muy fuerte, sus canciones son contundentes. Por eso quise escribir con él la parte en portugués, porque ese idioma me encanta. Luego está Lilas Ikuta, que es una artista japonesa. Es la primera vez que hacemos algo con Japón”.

Debut como actor

El talento de Alborán es tan vasto que no se limita a la música; también se extiende a la pantalla chica. El artista debutó como actor en la segunda temporada de la serie Respira, de Netflix, en la que interpreta el personaje de Jon Balanzategui, un cirujano plástico con muchos secretos.

Este paso al mundo de la actuación aparece simultáneamente a la creación de su álbum, revelando una pasión incubada durante años. “Esto llega casi a la vez que estoy escribiendo el disco, así en paralelo, y me llegó la propuesta porque llevaba estudiando un par de años interpretación y la producción buscaba este personaje. Así que hice el casting para la primera temporada, pero no lo pude hacer por tiempos; entonces, para la segunda temporada volví a presentarme y me dijeron que sí para ese personaje”.

El cantante español Pablo Alborán debutó como actor en la segunda temporada de la serie Respira de Netflix Foto: CARLA OSET/NETFLIX

Sobre la evolución dramática de su papel, Alborán fue claro: “Es un personaje que no tiene nada que ver conmigo. Tiene un arco emocional complicado a lo largo de su trama, pero estoy muy agradecido porque he disfrutado mucho, he aprendido demasiado y, sobre todo, he vivido el compañerismo enorme de todos. Meterte en un proyecto donde tú no mandas, donde tú solo tienes que dejarte dirigir, guiar y ponerte a disposición del personaje, ha sido muy bonito y muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Ojalá que vengan más propuestas así porque he sido muy feliz”, confesó, transmitiendo la humildad de quien se sumerge en un territorio desconocido con entrega total.