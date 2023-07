Jessica Cediel respondió a las críticas por su celulitis y manchas en la piel; envió un contundente y emotivo mensaje

Jessica Cediel es una de las presentadoras de televisión y modelos más populares en Colombia. La razón de ello se debe a que esta bogotana ha estado frente a las pantallas no solo de medios nacionales, sino también internacionales.

Sumado a esto, la celebridad cuenta con una significativa cantidad de seguidores en redes sociales, lo que la convierte en una de las colombianas más apoyadas en los escenarios de interacción social, sin dejar de mencionar que también se ha desempeñado como actriz en algunas producciones cinematográficas.

Entre lo más reciente, la figura pública reveló que dejó la tierra que la vio nacer y se fue a vivir a Estados Unidos, territorio en donde ha vivido en diferentes oportunidades, ya que trabajó con varias cadenas de televisión que se sitúan en el país anglosajón.

Ante esto, las apariciones de Cediel en redes sociales, primordialmente en Instagram, han cesado un poco, pero recientemente la colombiana volvió a los escenarios digitales donde tuvo que responder a las críticas hechas por algunos usuarios sobre su apariencia física.

Jessica Cediel envió emotivo mensaje en su Instagram. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

A través de un video en su Instagram, donde acumula más de diez millones de seguidores, la también actriz envió un emotivo mensaje con el que dijo también sufrir de imperfecciones en su cuerpo, pero que eso no era impedimento para no amarse y aceptarse tal cual es.

“Niñas, todas tenemos un proceso (...) hay que amarnos en cada etapa, reconocernos, aceptarnos, valorarnos, agradecernos, que es lo más importante”, señaló en un video,

Luego, aseguró: “Al igual que ustedes, yo también tengo celulitis, yo también tengo gorditos, yo también tengo canitas, yo también tengo manchitas, pero me amo, me cuido y me mantengo”, aseguró.

Jessica Cediel está dando de qué hablar. - Foto: @jessicacedielnet

¿Qué busca la modelo en un hombre?

Como es común, uno de los temas que más genera curiosidad en la vida de la modelo bogotana tiene que ver con su vida amorosa, pues cabe decir que desde hace un buen tiempo la famosa no mantiene una relación sentimental con ningún hombre. En efecto, hay quienes guardan la esperanza de enamorarla.

Por lo tanto, en esta oportunidad, Cediel, recientemente, despejó las dudas de algunos de los usuarios en relación con sus gustos y lo primero que le ve a un hombre.

Sin problema alguno, la reconocida colombiana dio a entender que el físico de las personas cuenta, ya que respondió que lo primero que le observa a un hombre, posible candidato para compartir su vida, son algunas partes del cuerpo.

“¿Qué es lo primero que miras en un hombre?”, fue la pregunta que le hizo un internauta a Jessica Cediel.

Pese a que no necesariamente la cuestión estaba dirigida al físico, la bogotana sí lo interpretó de esa manera y comentó: “La espalda y los brazos”.

La presentadora estuvo en el programa 'La descarga'. - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Así las cosas, el criterio de atracción de la modelo está enfocado en estas partes del cuerpo, aunque es necesario decir que en otras ocasiones la host dijo que le llaman la atención los hombres detallistas, trabajadores y enfocados, además, que también sean espirituales.

Por otro lado, Cediel quiso referirse sobre las personas que suelen criticarla hasta más no poder, mejor conocidos como los haters de las redes sociales.

En la misma dinámica de Instagram, la modelo dio un contundente mensaje para aquellos internautas que suelen tacharla o criticarla de manera constante. Tal como lo han hecho Sara Uribe o Paola Jara, la bogotana quiso referirse sobre los haters, luego de que uno de sus seguidores le preguntó cómo hace para lidiar con este tipo de usuarios digitales.

La modelo ya casi llega a los 10 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Por lo general, las figuras públicas suelen contraatacar a los haters, pero Jessica resultó dándoles crédito e incluso los aceptó en su vida.

Según la presentadora de televisión, no le presta mayor cuidado a los malos comentarios en los que figura; aceptó que haya personas que la critiquen e incluso aseguró que ese es el precio que se debe pagar por ser de la farándula.

“No lidio. Por aquí son bienvenidos. Hacen parte del show”, escribió la modelo en historias de Instagram.

Al tratarse de una de las mujeres más famosas en Colombia, el perfil de Rastreando famosos recopiló las recientes historias, donde los internautas comentaron que fueron “bloqueados” por criticarla, pese a lo dicho por la bogotana.