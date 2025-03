Karina García se ‘sacó espinita’ con Coco y lo puso a temblar en ‘La casa de los famosos’

En la semana en la que Coco ganó el liderazgo, eligió a Karina para que lo acompañara al cuarto del líder, y aunque en un inicio ella se mostró agradecida, varias actitudes de él se tornaron en situaciones incómodas para ella , por lo que llegó a no sentirse cómoda a su lado.

El problema llegó cuando debido a un comentario referido a la inseguridad que ella supuestamente tenía con su cola, y a por qué no la mostraba en el jacuzzi, Karina les contó lo sucedido a sus amigas, pero ellas no lo tomaron bien y arremetieron en contra de Coco.

Como para él su comentario no fue hecho con mala intención, aseguró que Karina mostró su verdadero yo y esto no le gustó, por lo que a pesar de estar en el cuarto con ella, la puso en la placa de nominados, y esto desató un caos dentro de la casa.

Karina García vivió vergonzoso momento en ‘La casa de los famosos’ y Emiro la delató: “¿Cómo me va a pasar esto en vivo?”

Karina García tomó venganza contra Coco en ‘La casa de los famosos’

Esto provocó una gran emoción en ella, ya que aunque no le dijeron qué había ganado, sabía que era un beneficio.

Una vez se conectaron los dos presentadores, le mencionaron a Karina que lo que debía hacer era “ enviar a la placa final a uno de los nominados, no tendrá derecho a ser salvado”.

Aunque esperaba ganar la salvación y salir de la placa, esto no fue así. Sin embargo, vio la oportunidad para cobrar lo que Coco le había hecho la semana pasada, por lo que no dudó en decir que su elegido para no tener derecho a ser salvado era él.