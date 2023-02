¿Karol G y Becky G no se llevan bien? Una frase habría revelado la verdad

La colombiana y la estadounidense hicieron historia con la canción Mami, de la cual se dijo era una indirecta para el ex de Karol G, Anuel AA. Aunque en las apariciones que hicieron juntas todo parecía normal, una frase que lanzó la paisa en su presentación en Viña del Mar prendió las alarmas y muchos de los fanáticos se preguntaron si ocurrió algo entre ellas.

Foto: Instagram @iambeckyg - Foto: Foto: Instagram @iambeckyg

Se trata de la interpretación que hizo Karol con la canción Una noche en Medellín, donde se escuchó decir que ya sabían quién era la verdadera “G”, haciendo alusión a que ella y su colega tienen la misma letra en su nombre artístico.

Esta acción avivó los rumores de la mala relación que tendrían las artistas luego de grabar el sencillo que muchos recuerdan por frases como: “Lo que no sirve, que no estorbe. Te metiste autogol por torpe”; “No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial”; “Ay, yo lo lamento tu gana de volver murieron en el intento”.

Cabe resaltar que el video oficial de la canción fue borrado de algunas plataformas y esto generó dudas en los seguidores de las dos cantantes, pero Becky G comentó en una entrevista que ella no había tenido nada que ver en esa decisión.

La cantante colombiana Karol G abrió los fuegos la noche del domingo (19 de febrero) en la jornada inicial del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, suspendido durante dos años por la pandemia del covid-19.

La 62.° edición del certamen chileno, que se extenderá por seis noches, tendrá como otros números fuertes al argentino Fito Páez, la estadounidense Christina Aguilera, el colombiano Camilo y a los chilenos Los Jaivas.

Karol G y Cris MJ interpretando "Una Noche En Medellin" Remix en Viña del Mar. pic.twitter.com/fTjEAKxfMZ — Strip Love Tour (@STRIPLOVETOURKG) February 20, 2023

Karol G cautivó a un encendido público en el anfiteatro de la Quinta Vergara desde el primer momento, lo que le permitió llevarse los trofeos del festival: las gaviotas de plata y de oro.

La colombiana invitó además al escenario a cantar a los chilenos Myriam Hernández y Cris MJ, prueba de su versatilidad musical, que va desde la música romántica al trap.

Karol G en Viña del Mar. - Foto: REUTERS

Shakira y Karol G: filtran frases de la nueva colaboración de las colombianas

El próximo 24 de febrero será una de las fechas más importantes en el calendario musical de Colombia, todo porque ese día saldrá a la luz el nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, con un bombazo de temas de los cuales ya se han podido escuchar Provenza, Gatúbela, Cairo y X si volvemos, todos exitazos que han entrado directo a los primeros lugares de las listas y las emisoras mundiales.

Pero hay una canción en especial que hace este álbum sea épico y es el sencillo Te quedó grande, que no solo tendrá la voz de la paisa, sino también la de la barranquillera Shakira, una colaboración que millones de fanáticos de las dos cantantes han estado esperando desde que las dos mujeres se han convertido en las exponentes femeninas colombianas más importantes de la industria.

Shakira y Karol G son la muestra de que ya las mujeres no lloran por amor sino que facturan con la tusa. - Foto: Instagram

“Al menos conmigo yo te mantenía bonito”, sería una de las frases que cantaría la paisa en esta nueva canción, que aún no se sabe qué ritmo tendrá, porque si bien Shakira ya se ha fogueado bastante bien con el reguetón, Karol también ha explorado sonidos muy pop y dance como se escuchó en Provenza y Cairo.

“Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía”, es otra de las frases filtrada que sí o sí interpretará Shakira, pues en ella hay toda una remembranza de sus dos canciones del 2022: Te felicito y Monotonía.