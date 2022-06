La reacción de Paola Jara ante un inesperado problema técnico en pleno concierto

La cantante de música popular Paola Jara ha sido una de las mujeres más comentadas durante las últimas semanas en redes sociales y publicaciones de portales de entretenimiento, después de casarse con el también artista del género del despecho Jessi Uribe.

Luego de una luna de miel con su esposo en Dubái, la artista antioqueña volvió a Colombia para seguir trabajando en la música y subirse a la tarima. Sin embargo, en una de sus más recientes apariciones, la cantante tuvo que ingeniárselas para que el show continuará a pesar de que hubo fallas técnicas.

Hace poco, la artista, de 39 años lanzó su sencillo musical llamado ‘Dónde estabas tú’. De hecho, Jara habló con SEMANA y confesó que grabó esta canción llorando, “me metí tanto en el papel de la canción que la sentí completica. Hasta mocosa me puse”, reveló.

Actualmente, la cantante popular se encuentra de gira promocionando su nueva composición, por lo que hace unos días llegó a un establecimiento en Bogotá para dar uno de sus shows. No obstante, aunque todo comenzó de la mejor manera, en pleno concierto se fue el sonido.

A través de su perfil de Instagram, donde acumula más de cinco millones de seguidores, la antioqueña compartió un video en el que se puede observar que, efectivamente, en la tarima se apagaron las luces y el sonido. Pero eso no fue un impedimento para que Jara continuará, pues empezó a cantar a todo pulmón.

Enseguida, el público que la estaba viendo comenzó a recopilar el momento en sus teléfonos móviles y admiraron el profesionalismo de la cantante.

“Cuando se va el sonido en pleno concierto, pues cantamos sin sonido también ♥️ 🙏🏼”, escribió Paola Jara.

En ese momento, Paola se encontraba interpretando la composición de Ana Gabriel llamada ‘El cigarrillo’. Por suerte, según las declaraciones de la artista, el problema técnico se pudo solucionar pronto y se efectuó el resto de su presentación.

Como era de esperar, varios de los fanáticos no dudaron en recalcar el accionar de la representante femenina del género popular, algunos escribieron: “Eso es ser una personita muy entregada a su público y verdadera cantante por esto y muchas cosas más te admiro 😍❤️”; “Todo sale muy bien porque nada te detiene mi Pao”; “Eres toda una mujer empoderada y sobre todo que Dios te bendiga a ti y tu matrimonio”; “Con esa voz que no necesitan micrófono eres perfecta”, son un par de las percepciones más relevantes.

Como complemento, antes de que Paola Jara subiera el video en el que aparece cantando sin micrófono por fallas técnicas, la artista antioqueña subió una serie de fotografías en las que resaltó el apoyó que ha recibido en el trayecto de su carrera musical por parte de los bogotanos.

En el carrete de instantáneas, Jara aparece cantando, bailando y sonriendo, además, como pie de foto consignó: “Desde el inicio de mi carrera, Bogotá fue de las primeras ciudades que me apoyó. No me cansaré de agradecerles por tanto amor. Los amo ♥️ 🙏🏼”.

La semana pasada, Paola Jara habló sobre otra red social en la cual se está enfocando y es la plataforma china TikTok. En esta ocasión, la artista le prometió a sus seguidores que estará más pendiente de subir contenido.

Es por ello que subió una pieza de video en la que comparte el proceso que suele llevar a cabo antes de subirse a la tarima y presentar sus shows. En el fragmento aparece la antioqueña desde cero, es decir, sin maquillaje y recién bañada.

Para generar expectativa en los cibernautas, el clip muestra primero el resultado final y luego expone el proceso de preparación previo a sus presentaciones musicales: