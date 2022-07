‘La Reina del Flow 3′, estos serían los cambios radicales que tendría la exitosa novela

La serie televisiva, que retrata el arte urbano y los desafíos para surgir en la industria musical, llamada como La Reina del Flow, es una novela que tiene dos temporadas y, al parecer, se asoma una tercera más.

La historia gira en torno a un lío amoroso entre dos cantantes del género urbano, quienes a pesar de sus diferencias y otros percances resultaron juntos al final de la última entrega de la telenovela. Se trata de Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez, y el denominado Charly Flow, por Carlos Torres.

Para algunos, el final dejó un sin sabor, puesto que Charly en un momento le hizo la vida imposible a Montoya. Sin embargo, lo que se mostró es que el amor triunfó y, por ello, otros seguidores se sintieron satisfechos con el desenlace de la trama.

Aunque no se sabe exactamente si existirá una tercera entrega de La Reina del Flow, el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, conocido como ‘La biblia de la televisión colombiana’, dio a conocer que, al parecer, la historia seguirá en producción y el comunicador contó que ya la estarían escribiendo, pero tendrá cambios radicales.

Una de las cuestiones que aborda Ochoa es si los protagonistas seguirán siendo los mismos. De acuerdo con el presentador de farándula, los actores Carlos Torres, Carolina Ramírez y Andrés Sandoval, puede que no estén en la nueva temporada, puesto que no habría un interés de por medio, cada uno está enfocado en otros proyectos y también tendría incidencia el factor económico. “Parece que la van a hacer sin ellos”, dijo el periodista de entretenimiento.

Por otro lado, el actor argentino Marcelo Dos Santos sí haría parte del elenco de la nueva entrega y estaría reviviendo su papel de Mike Rivera, un productor ambicioso que terminó en la cárcel. Carlos Ochoa explicó que Dos Santos podría ser el antagónico de la propuesta audiovisual.

En cuanto a la productora, parece que esta propuesta no estaría bajo el liderazgo de Teleset, sino que podría estar siendo parte de Netflix, según el experto.

Para varios fanáticos de La Reina del Flow, la falta de los protagonistas le daría un giro inesperado a la historia, sin embargo, ver a nuevos artistas podría generar otros ambientes y continuidades narrativas.

Carolina Ramírez cambia su look para una nueva producción

Carolina Ramírez ha sido reconocida en Colombia por diferentes producciones como La Pola y La Reina del Flow, las cuales le han permitido posicionarse a nivel nacional e internacional.

Ahora, la actriz sorprendió hace unos meses a sus seguidores con un radical cambio de ‘look’ que causó reacciones tanto a favor como en contra.

En la publicación, Ramírez posó con un estilo de cabello muy corto, a diferencia de la larga cabellera que tenía acostumbrados a sus seguidores.

Antes de que la cuestionaran, la actriz acompañó la imagen con la frase “este corte me hace feliz, bai”, dando a entender que no le importa lo que piensen de su nuevo look.

Lo cierto es que este corte ha sido un proceso que ha tenido la actriz por varios meses, ya que hace poco había mostrado un peinado inicial con una fotografía usando un vestido y un color de labios rojo.

En ese momento, aseguró: “Look de 48 horas. (Publico para inmortalizar) Porque todo es efímero… (próximamente ‘Amanda’ tomará su lugar @unicornio_film) Gracias a @jepalenci y a @sean_derbees por su increíble maquillaje y peinado (corte), pero más por su energía”.

Ramírez sorprendió con un segundo corte que suscitó comentarios como: “Ella es actriz y estos cambios los hace para encarnar personajes, además cualquier corte le queda bien”; “Te ves linda pero me gustas más con el cabello largo”; “Si a ella la hace feliz, pues bien por ella, ¿no?”.