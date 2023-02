Lina Tejeiro contó nuevos detalles de su estado de salud y cómo ha avanzado tras la extracción de biopolímeros

Una de las actrices colombianas más influyentes en las redes sociales es la llanera Lina Tejeiro, en Instagram ya casi llega a acumular 10 millones de seguidores y, por ende, su ausencia en estas plataformas fue notable. En su momento, la artista dio a conocer que tuvo que volver al quirófano por una operación de extracción de biopolímeros.

Tejeiro fue una víctima más de estas sustancias que se adhieren al cuerpo. Al igual que la presentadora Jessica Cediel, los glúteos de la actriz se vieron comprometidos por lo que tuvo que realizarse una primera operación; sin embargo, hace semanas contó a los internautas que empezó a tener nuevos síntomas, como sudor excesivo, y al momento de ir a consulta con un médico, le recomendaron nuevamente operarse.

Entonces, la protagonista de Un rabón con corazón terminó algunos proyectos televisivos que tenía pendientes y, sin pensarlo dos veces, ingresó por segunda vez al quirófano.

Lina Tejeiro fue sometida a una nueva cirugía para continuar con la extracción de biopolímeros en su cuerpo. - Foto: @linatejeiro

Recientemente, con el paso de los días, la también youtuber ha venido apareciendo paulatinamente en sus redes sociales.

Precisamente, una vez más, la influyente mujer se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas en Instagram para interactuar con sus millones de seguidores. En ese escenario, la llanera abordó el tema de la más reciente extracción de biopolímeros y también recordó la primera vez que tuvo que operarse por tal causa, hace dos años.

La recuperación de Lina Tejeiro

Antes de contar acerca de su recuperación y estado de salud, Tejeiro reveló que no es tan fanática del grupo musical mexicano que está siendo tendencia por su tour, RBD; la razón de ello es que en su adolescencia ella permaneció trabajando y no vio la famosa producción.

Asimismo, recalcó que se encuentra soltera, pues cabe mencionar que su última relación fue con el músico antioqueño Juan Duque y duraron pocos meses.

En adición, aclaró que no hará parte de la nueva temporada del programa culinario ‘MasterChef Celebrity’. De igual modo, comentó que adoptó un nuevo corte de cabello porque aparecerá en una “serie de época”.

Entre la dinámica, uno de los seguidores procedió a preguntarle a la artista: “¿Cómo avanza la recuperación?”.

Sin ningún problema, Lina eligió la anterior interrogante y junto a ella apareció su mamá, Bibiana Tejeiro, quien ha estado cuidándola y siendo su “enfermera”.

Así las cosas, la actriz de La ley del corazón manifestó que se encuentra “muy bien, en este momento estamos haciendo la curación. Les presento a mi enfermera, Ruth Bibiana Tejeiro de culera, mi enfermera de culera, pero en serio yo estoy muy bien, me tengo que hacer varias curaciones en el día, consentirme y ya. Sana que sana colita de rana, si no sana hoy sanará mañana”, confesó la artista.

Semanas atrás, la actriz habló contra los que aseguran que su enfermedad está relacionada con sus relaciones. - Foto: Cuenta de Instagram @linatejeiro

¿Cómo cayó en los biopolímeros?

Al ser una figura pública, con millones de seguidores, las preguntas abundan, ya que mientras que algunos conocen el calvario que ha vivido con los biopolímeros, otros no saben nada al respecto.

En ese sentido, uno de los cibernautas creyó que la actriz se sometió a una operación estética, así que ella quiso aclarar que no fue así y que, efectivamente, se trató de una segunda extracción de biopolímeros.

De acuerdo con la multifacética colombiana, entró a cirugía hace 20 días y recordó la primera vez que su salud se vio comprometida, hace dos años.

La actriz Lina Tejeiro fue una de las más mencionadas en 2022. - Foto: Instagram: @linatejeiro

“Hay mucha gente que no está en contexto y vengo a contextualizarlos rápidamente. Hace dos años tuve mi primera extracción de biopolímeros, en el 2020, porque alguna vez, en alguna época de mi vida, confié en alguien, fui a donde un esteticista, me inyectaron un ‘medicamento’ para tonificar los glúteos y pues no era un medicamento, eran biopolímeros. A los seis años después de haberme puesto ese medicamento, empecé a tener reacciones en mi cuerpo; me empezaron a dar calambres, empecé a tener malestares, síntomas del síndrome de Asia. Fui a donde un doctor, me hicieron una resonancia y me aparecieron los biopolímeros”, detalló la actriz.

Enseguida, explicó que hace dos años la extracción fue únicamente en los glúteos, pero hace 20 días fue en los glúteos y en la zona sacro lumbar.