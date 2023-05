Luisa Fernanda W confirmó que se ausentará de las redes y destapó el motivo

En la tarde de este lunes 29 de mayo, una de las influencer más reconocidas del país, Luisa Fernanda W, confirmó a sus seguidores los rumores sobre su distanciamiento de las redes sociales y destacó que esto se debe a un nuevo proyecto que tiene en su camino personal y profesional.

Cabe recordar que esta exitosa colombiana en días pasados había anunciado que pronto se alejaría de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores y donde surgió dentro de este mercado de generación de contenido en las redes sociales.

Ahora bien, en este sentido y dando orden a sus pasos, Luisa Fernanda publicó un video en su perfil oficial de Instagram en donde anuncia que llegó el momento de desconectarse. Además de esto, la influencer colombiana agregó que este proyecto la sorprendió y que no hacía parte de sus planes.

Luisa Fernanda W aclara que sus redes es su pasión. - Foto: Cuenta de Instagram @luisafernandaw

“Llegó el momento de desconectarme unos días de las redes sociales, como les conté podrán ser 3 días, 1 semana o un mes”, cita el texto de la publicación de la influencer.

“Jamás me imaginé ser parte de algo así, he estado en proyectos similares, pero no así, pronto se darán cuenta de qué les estoy hablando (…) fue algo que Dios y la vida me puso en el camino y yo soy una persona súper aventurera, me encanta aprender y vivir nuevas experiencias que me enseñen cosas chéveres en la vida”, dijo.

Además de esto, la paisa indicó que está muy feliz de iniciar una nueva etapa de su vida y pidió a sus millones de seguidores que le envíen la mejor de las suertes, ya que aunque es una decisión que la ayudará a crecer, no una fue acción fácil de tomar.

El primer anuncio

La ‘influenciadora’ compartió un reel con sus 18,6 millones de seguidores, que acumula en Instagram, donde dio algunos detalles de los planes a futuro, muy cercano, que tiene ‘sobre ruedas’, en especial a nivel profesional.

De acuerdo con las declaraciones dadas en el clip, en poco tiempo, “menos de 15 días”, la colombiana creadora de contenido emprenderá un viaje que le genera mucha expectativa, proyecto que, además, la ausentará por un tiempo indefinido de las redes sociales.

Esta es una de las más recientes fotos que Luisa Fernanda W subió a redes sociales. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

“Tengo varias cosas que contarles (...) Voy a hacerVoy hacer un viaje. Quizá es el viaje que me genera más expectativa en la vida. Por lo que estaré ausente de redes sociales, no sé si una semana, dos semanas, tres semanas o un mes, vamos a ver cuánto tiempo, todo depende de cómo me vaya. Solamente les cuento que voy para un proyecto fuera de Colombia”, señaló en un inicio la ‘influenciadora’.

La noticia sorprendió a sus seguidores quienes están acostumbrados a tener noticias de Luisa Fernanda W, aunque muchos le auguran la mejor de las suertes, otros, por su parte, no están tan contentos con el hecho de que se aleje de las plataformas digitales.

De acuerdo con las declaraciones de la colombiana, esta es una oportunidad que se llevará a cabo fuera del país y prácticamente de forma inmediata, pues se irá en menos de 15 días. A su vez, confesó que al principio dudó en aceptar, pero su pareja Pipe Bueno, su equipo de trabajo y su familia la convencieron de tomar la decisión.

“Al principio, tenía un poquito de miedo, porque como les digo: ‘Todo cambio trae temores’. Esto lo voy a hacer por mis hijos, por mi familia. Dejo todo en manos de Dios. Es un proyecto muy cool y la verdad tengo muchas expectativas”, aseguró.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram - Foto: @luisafernandaw

Por lo que, Luisa Fernanda W, dejó ‘boquiabiertos’ a todos sus fans, pues nadie se esperaba que una persona tan activa en redes sociales, de un momento a otro, decidiera retirarse por un periodo indefinido de las principales plataformas, pues la influencer no dio a conocer por cuánto tiempo estaría ausente de sus seguidores.