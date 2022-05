¿Marc Anthony vuelve al altar, con Nadia Ferreira?

Desde que se supo que el cantante de salsa sostiene una relación amorosa con la virreina universal de Miss Universe, la paraguaya Nadia Ferreira, fanáticos del artista y la modelo no han dejado de estar pendientes de cada uno de los pasos que dan en pareja.

Nadia, treinta años menor que él, se ha mostrado feliz al lado de su novio, pero hace unos días los portales y revistas de entretenimiento los han mirado con lupa, ya que en el dedo anular de una de las manos de la mujer hay un anillo.

En vista de ello, han crecido los rumores de una posible boda entre la dupla de famosos, pues a través de Instagram se compartió una historia en la que se puede ver detenidamente la joya.

Tan solo han pasado dos meses desde que el cantante de Valió la pena anunció públicamente su vínculo afectivo con la paraguaya. Sin embargo, los diferentes momentos que comparten a través de sus redes sociales dan prueba del cariño que se tienen.

De hecho, una de las últimas publicaciones en la que aparecen los dos está en el perfil oficial de Instagram de Nadia Ferreira, donde acumula 1,8 millones de seguidores, la top model y el cantante estaban a bordo de un jet privado celebrando el cumpleaños número 23 de la Miss Universo Paraguay.

Lo que llamó la atención fue que en una de las fotografías se puede ver en la mano izquierda de la mujer el famoso anillo.

La modelo internacional puso una reciente historia de Instagram que está acompañada con unas palabras que dicen “¡Fiesta de compromiso!”; aparecen las manos de Marc y Nadia entrelazadas. Según la revista People, es una confirmación de que el cantante le ha pedido matrimonio a la también empresaria.

Sumado esto, a la instantánea se le agregaron otras publicaciones de festejo con brindis y comida.

La pareja se ha visto como una dupla inseparable. Nadia acompaña a Marc a sus conciertos y él ha manifestado en varias ocasiones sus sentimientos en redes. Por lo que parece, el artista aprovechó el cumpleaños de la modelo para formalizar su relación y dar el siguiente paso. No obstante, lo único que se conoce es la fotografía.

Marc Anthony aclaró cuál es su estado de salud

El cantante puertorriqueño Marc Anthony dejó sorprendidos y preocupados a sus seguidores en Panamá luego de cancelar, minutos antes de salir al escenario, su concierto en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Inicialmente, el concierto, que es parte de su gira Pa’llá Voy Tour, había sido programado para el 23 de febrero, pero justo para esta fecha, Ciudad de Panamá sufría un aumento de casos de la covid-19, por lo que tuvo que aplazarse para el 4 de mayo.

Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, el cantante les explicó a sus seguidores qué ocurrió y por qué no pudo subirse a la tarima, como lo tenía previsto. Al parecer, el cantante se lastimó la espalda minutos antes de subir al escenario. “Estoy en el proceso de recuperación por la espalda, suele pasar, estoy bien y me están cuidando, son cosas que pasan”.

Aprovechó para disculparse con sus seguidores y para informarles que cuando se recuperara se daría una nueva fecha para llevar a cabo el concierto. “Regresaré pronto para cumplir con mi palabra. Lamentablemente, es una cosa muy fuerte para mí porque no soy de cancelar, no tengo historial de eso, ni reputación de eso”, dijo.

Anthony manifestó que, aunque no se siente del todo bien, está en medio de un proceso de recuperación que espera que culmine pronto. “Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, anunció.