Margarita II de Dinamarca cumplió cincuenta años en el trono

El pasado fin de semana, la reina Margarita II de Dinamarca celebró su Jubileo de Oro, es decir, sus 50 años en el trono. Se trataba de un festejo muy esperado que se vio opacado por el fallecimiento de Isabel II del Reino Unido, prima de la reina danesa y por quien se guardó un minuto de silencio.

Margarita de Dinamarca, de 82 años, llegó a la cita vestida de rojo y acompañada por casi todos sus familiares y varios miembros de otras casas reales. La reina celebró cuatro eventos durante el fin de semana: una recepción en el Teatro Real, una misa, un almuerzo en su yate y una cena de gala en el palacio de Christiansborg. La reina Margarita tenía 31 años cuando subió al trono en 1972. Apodada ‘Tía Daisy’, la monarca de 82 años es conocida por su sentido del humor, su hábito de fumar y sus ganas de pasárselo bien.

A principios de año fue fotografiada montando en una montaña rusa. Su reinado ha sido poco controvertido y apolítico. Incluso disfruta trabajando en el campo de las artes mientras ejerce como monarca.

No les gustó nada

El tráiler de la docuserie de Discovery, House of Hammer, detalla años de presunto abuso por parte de Armie Hammer, lo que tiene molestos a los familiares y víctimas del actor. - Foto: getty images

El tráiler de la docuserie de Discovery, House of Hammer, detalla años de presunto abuso por parte de Armie Hammer, lo que tiene molestos a los familiares y víctimas del actor, quienes dicen que el trauma de sus abusos está siendo explotado por la productora.

“Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer. Somos testigos de detalles verdaderamente inquietantes y secretos que el dinero y el poder no podrían ocultar para siempre”, dijo Jason Sarlanis, de Discovery, en un comunicado.

La polémica se desató por la narración cruda de las acusaciones de agresión sexual, fantasías de canibalismo, amenazas y más contra el actor. El tráiler sugiere que Hammer inundaría a las mujeres de cumplidos, incluyendo cómo eran perfectas para él y cómo estaban hechas para él, antes de superar sus límites cada vez más.

¿Un nuevo amor?

Desde Hollywood, todo parece indicar que Gigi Hadid, de 27 años, ha estado saliendo con Leonardo DiCaprio. - Foto: getty images

Desde Hollywood, todo parece indicar que Gigi Hadid, de 27 años, ha estado saliendo con Leonardo DiCaprio, ganador del Óscar y quien terminó una relación de más de cuatro años hace tan solo dos semanas.

Meses antes, el famoso actor habría declarado que no salía con mujeres mayores de 25 años, ¿es la supermodelo la excepción a la regla? DiCaprio y Hadid han estado pasando tiempo en Nueva York, según varias fuentes citadas en la revista People.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado al respecto. Si bien ambos se han visto en varias ocasiones, una fuente cercana a DiCaprio dice que él, de 47 años, no está precisamente regresando a una relación seria. Del mismo modo, una fuente cercana a Hadid le dijo a la prensa que “ninguno de los dos quiere una relación” en este momento. “Gigi y Leo han salido varias veces y están enamorados. Gigi cree que es un tipo genial”, dice el informante.

Demanda a la vista

El cantante venezolano de 30 años Danny Ocean se ha convertido en los últimos años en uno de los más reconocidos del género urbano. - Foto: afp

El cantante venezolano de 30 años Danny Ocean se ha convertido en los últimos años en uno de los más reconocidos del género urbano. Su canción Me rehúso, de 2016, se convirtió en un hit mundial y acumula impresionantes récords que le abrieron las puertas de la industria musical internacional.La demanda llega de quien fue su socio comercial, Juan Pablo Galvis.

El hombre alega que “le dio la espalda a pesar de que él le ayudó al entonces desconocido Morales (apellido real del artista) a ascender de la oscuridad de YouTube a una estrella internacional”. Además, el demandante afirma que fue el encargado de obtener acuerdos con grandes casas discográficas y firmas comerciales para el cantante venezolano, pero que Danny “inmediatamente mordió la mano que lo alimentaba”, negándose a pagarle a Galvis.

Actualmente, hay varios pleitos legales dentro de las estrellas latinas de la música, como el caso de Ricky Martin y su sobrino, Shakira y Piqué. Y ahora Danny Ocean se suma a la lista.

Rivales por siempre

Britney publicó una imagen en redes sociales con el siguiente texto: “Me di cuenta de que solo había una forma de lucir delgada: salir con gente gorda”. - Foto: afp

Desde que Britney Spears recobró su libertad total, no ha parado de hacer publicaciones y comentarios de todo tipo en sus redes sociales. Esta vez el turno fue para Christina Aguilera, con quien la Princesa del Pop mantiene una rivalidad desde hace décadas. Britney publicó una imagen en redes sociales con el siguiente texto: “Me di cuenta de que solo había una forma de lucir delgada: salir con gente gorda”. A esto, agregó que “si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera, me habría visto extremadamente pequeña. Quiero decir, ¿por qué no hablar de eso? ¿No creen que mi confianza hubiera sido un poco mejor?”. Inmediatamente, sus redes sociales se volcaron hacia ella, pues muchos de sus seguidores consideraron que era un comentario grosero e innecesario sobre el cuerpo y carrera de mujeres que nada tenían que ver con sus problemas.

Aniversario Bieber

Justin Bieber y su esposa, Hailey, celebran cuatro años de matrimonio. - Foto: getty images

Justin Bieber y su esposa, Hailey, celebran cuatro años de matrimonio. Desde el comienzo, su relación ha estado en el punto de mira: se convirtieron instantáneamente en una de esas parejas a las que el público siempre está atento y nunca, jamás, pasan desapercibidas. Por eso, cuando en 2018 Bieber anunció que estaban comprometidos, fue todo un bombazo, un preludio de lo que supondría su matrimonio.

Hailey ha sido la primera en recordar su aniversario y ha colgado en su Instagram una serie de imágenes muy distintas, pero que tienen en común sus muestras de afecto.

En cambio, el famoso ídolo pop ha optado por una única imagen, muy íntima y desenfocada, en la que ambos aparecen tumbados jugando con una de sus mascotas, “Feliz aniversario a mi mejor amiga y mujer @haileybieber... gracias por hacerme mejor en todos los sentidos”, fueron las palabras que le dedicó en la publicación.