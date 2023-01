Reality show de El juego del calamar comenzó bastante accidentado; los paramédicos tuvieron que atender varias urgencias en el set

La popular serie de Netflix, Squid Game, más conocida en Latinoamérica como El juego del calamar ha sido un éxito rotundo para la plataforma gracias a los números que alcanzó desde que se estrenó en noviembre de 2021. La serie de retos mortales a los que se someten jugadores en serias dificultades económicas atrajo la atención del público que, tras sus nueve episodios, reclamaron una segunda temporada.

Ahora, en Londres, la compañía lanzó un reality show basado en las mismas pruebas que llevaron a la cima a esta producción; las grabaciones comenzaron el pasado lunes en Bedford’s Cardington Studios, en el norte de la capital inglesa.

Tal como sucedió en la serie, el primer juego era el de Red light, green light, prueba en la que los concursantes debían cruzar de un lado a otro antes de que el cronómetro se detenga y sin ser detectados por una muñeca gigante. Ahora, en la realidad y durante las primeras grabaciones, no todo salió como se esperaba, pues los problemas aparecieron para los productores y los concursantes.

Cosplayers vestidos con atuendos de la serie de Netflix "El Juego del Calamar" junto a una estatua de muñeca en un centro comercial en Kuala Lumpur el 20 de octubre de 2021. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) - Foto: AFP

La ola de frío que azota al Reino Unido por estos días arruinó las primeras grabaciones, pues las bajas temperaturas, que alcanzaron a llegar a los -3 ºC, hicieron que los equipos de emergencia acudieran al lugar para atender a varias decenas de los participantes que persiguen una bolsa de 4,56 millones de dólares.

Según el medio local The Sun, el frío hizo que algunas personas no pudieran mover sus pies ni sus manos; sin embargo, se quedaban allí adentro para intentar luchar por el jugoso premio. Tiempo después, los médicos tuvieron que ingresar para prestar ayuda a quienes estaban inmóviles por las bajas temperaturas.

“Incluso si la hipotermia iniciaba, la gente estaba dispuesta a quedarse el mayor tiempo posible porque había mucho dinero en juego. Muchos no querían moverse, por lo que permanecieron allí durante demasiado tiempo. Algunas personas no podían mover los pies porque hacía mucho frío. Podías escuchar a alguien gritar ‘médico’ y el equipo entraba. Algunos se arrastraron hasta el final. Al menos uno fue llevado en camilla”, señaló The Sun citando a algunos de los afectados.

“Era como una zona de guerra. Los médicos sacaban a las personas, pero no podíamos decir nada. Si hablas, estás fuera”, agregó el rotativo en su informe.

Luego de que lo sucedido saliera a la luz, la plataforma decidió emitir un comunicado en el que explicaba lo que había sucedido y en el que daba a entender que quienes concursaron de estas grabaciones conocían el riesgo al que se enfrentaban por cuenta de las bajas temperaturas.

Esta serie es la más vista en la historia de Netflix. - Foto: Netflix

“Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo, e invertimos en todos los procedimientos de seguridad apropiados. Si bien hacía mucho frío en el set, y los participantes estaban preparados para eso, cualquier reclamo de lesiones graves es falso”, señaló portavoz de Netflix.

Según la plataforma de streaming, El juego del calamar se convirtió en la serie más vista en la historia de esta plataforma, con más de 1.650 millones de horas de reproducción en todo el mundo.

Aunque la producción se estrenó el 17 de septiembre de 2021 en Netflix, esta fue escrita hace 13 años por Dong-hyuk, pero había sido guardada en el cajón por varios problemas que encontró el director en ese momento. De acuerdo con él, su inspiración fueron los cómics japoneses de Battle Royale que leía en aquel año.

Netflix ya trabaja en la segunda temporada de El juego del calamar. - Foto: Netflix

Esta serie cuenta con nueve capítulos en su primera temporada y es una producción de Corea del Sur, la cual muestra la historia de cientos de jugadores que no tienen dinero y aceptan una invitación, un poco extraña, para competir en juegos infantiles tradicionales de la cultura de este país para ganar una cifra grande de dinero. Sin embargo, los participantes no saben que la diversión que les ofrecen puede matarlos.