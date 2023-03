Video | Justin Bieber vuelve a sonreír tras parálisis facial que lo obligó a dejar los escenarios

Desde mitad de 2022 que el canadiense, Justin Bieber, anunció que las complicaciones de salud por su enfermedad habían avanzado al punto de tener que cancelar algunos de sus conciertos, y aunque después de la noticia devastadora logró presentar algunos shows, lo cierto que es por recomendación médica el artista se ha mantenido en reposo.

Pues bien, los seguidores de este cantante recibieron una buena noticia este viernes 17 de marzo, luego de que Bieber publicara en sus redes sociales un video totalmente sonriente, evidenciando el progreso que ha tenido de su enfermedad, puesto que hace unos meses la mitad de su rostro estaba paralizado.

Justin Bieber es fotografiado en New York el 22 de enero de 2023, días antes de conocerse la venta de los derechos de sus canciones - Foto: getty Images / Gotham

Es de recordar que el canadiense sufre el síndrome de Ramsay Hunt, lo que le ha representado diferentes afectaciones a su salud y por el que su gira Justice World Tour se vio interrumpida en varias ocasiones, y aunque en su video no dio mayores detalles de su mejoría, mostró que al menos ya tenía de nuevo, el control sobre los músculos de su rostro.

“Espéralo”, escribió en su video, al hacer un acercamiento lentamente hacia su cara y terminó el clip con una amplia sonrisa que también llenó de alegría a sus seguidores. El video recordó los difíciles momentos de junio de 2022 cuando el artista se presentó ante el público mostrando que había perdido el control de algunos de sus músculos.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis... Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, fueron las palabras de Bieber en ese momento para sus seguidores.

Incluso, el cantante explicó a sus fans que físicamente le era imposible realizar los conciertos, ya que la parálisis realmente no le dejaba mover toda una parte de su cara, y recalcó que aprovecharía el tiempo al máximo para descansar y poder volver a los escenarios y hacer lo que más le apasiona.

Justin Bieber vendió los derechos de sus canciones por 200 millones de dólares - Foto: getty Images / Rachpoot/Bauer-Griffin

“Físicamente, obviamente, no soy capaz de hacerlos... Esto es bastante serio, como pueden ver. Me gustaría que no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo. Espero que lo entiendan. Aprovecharé este tiempo para descansar y relajarme y volver a estar al cien para poder hacer aquello para lo que nací”, expresó Bieber en su cuenta de Instagram.

El síndrome de Ramsay Hunt está asociado con una parálisis facial y una afectación del conducto auditivo externo. Las personas que sufren de esta enfermedad padecen de una posible infección, inflamación, lesión del nervio facial o irritación, tal como le sucedió al cantante canadiense.

De acuerdo con información del portal Mayo Clinic, este síndrome ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de los oídos, causando también posibles pérdidas auditivas. Este daño es consecuencia del mismo virus que causa la varicela y debe tenerse precaución al momento de llevar el tratamiento.

Se espera que, por medio de sus redes sociales, Bieber pueda entregas más detalles de su regreso a los escenarios, así como el proceso de recuperación al que tuvo que someterse.

Justin Bieber cedió los derechos de canciones como "Baby", "Sorry" y "Love Yourself" - Foto: Getty Images / Rachpoot/Bauer-Griffin

“El síndrome de Ramsay Hunt ocurre en personas que han tenido varicela. Una vez que te recuperas de la varicela, el virus permanece en tu cuerpo, a veces reactivándose en años posteriores para causar herpes zóster... Que afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. También puede causar parálisis facial unilateral y pérdida auditiva”, confirmó sobre la enfermedad la organización estadounidense mencionada.