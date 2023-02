Video | Reconocido actor de ‘Padres e hijos’ encontró gusanos y piojos en una bolsa de arroz: “Qué asco”

Álex Adames es un actor colombiano que saltó a la fama por su participación en Padres e Hijos y allí conoció a quien es hoy su esposa, la también actriz Luz del Sol Neisa. A través de sus redes sociales, el artista quiso compartir lo que le sucedió cuando compró una bolsa de arroz.

En el video publicado en sus historias de Instagram mostró que, al destapar el producto, había varios granos de este moviéndose, pero luego se percató que en realidad eran gusanos y piojos. Adames no dudó en grabar el momento, puesto que eran muchos los insectos que estaban en el alimento; hasta su esposa dijo en el clip: “ese arroz no se puede consumir, qué asco”.

Álex Adames encontró gusanos y piojos en una bolsa de arroz - Foto: @alexadames1

Por su parte, el actor también comentó sobre lo que pasaba en ese momento: “Aquí hay otro, aquí hay otro. 1, 2, 3, 4. Qué cochinada, hermano. Esto está inundado”, y agregó en un escrito que eso pasa porque el arroz dura almacenado mucho tiempo.

Aunque Álex se tomó lo ocurrido con humor, pues luego mostró que se fue al Cerro de las Cruces a quemar las proteínas (los gusanos) como le dijeron algunos seguidores, su esposa contó que decidieron hacer la reclamación en el supermercado.

“Nos vinimos a hacer la reclamación del arroz, toca mirar cómo hacer para que nos devuelvan el arroz y se fijen en ese lote. Nos iban a cambiar el arroz y nos dijeron que podíamos llevar otro arroz que sea de mejor calidad y no nos pase lo mismo. La marca nos contó que lo que ellos hacen es que mandan a recoger el lote y a fumigar. Le responden al cliente, nos pareció que está bien. Cambiamos el arroz por uno premium y nos vamos felices”, dijo la actriz Luz del Sol.

Además, ella misma dijo que esto no lo habían hecho para alarmar a las personas, pues era común que sucediera por el tipo de proceso por el que pasa el alimento, sino que quería invitar a quienes preparar los alimentos a que los laven muy bien, puesto que ella no lo hacía.

Luz del Sol le dijo a sus seguidores que siempre debían lavar el arroz. - Foto: @luzdelsolneisa

El drástico cambio de Tania Robledo, actriz de ‘Padres e hijos’, y exparticipante de ‘La isla de los famosos’

La exparticipante de La isla de los famosos que hasta hace poco tuvo que abandonar la competencia se ganó el corazón de los colombianos después de su participación en la exitosa producción de Padres e hijos. Sin embargo, a una corta edad y en busca de mejores oportunidades, esta mujer de 48 años se radicó en México y a partir de ese momento se inclinó más a participar en películas con contenido erótico.

Después de haberse “desaparecido” por tanto tiempo, más de un televidente del Canal RCN quedó sorprendido por su participación en Survivor, donde lamentablemente no duró mucho tiempo y era señalada como una de las “más débiles”.

Tania Robledo actualmente tiene 48 años - Foto: Cortesía Canal RCN

¿Cómo fue la salida de Tania Robledo de ‘La isla de los famosos’?

En el último episodio emitido de este lunes, fue evidente que la convivencia en el equipo de la actriz era bastante complicada, pues se presenció una de las discusiones más elevadas hasta el momento, esta vez protagonizada con su partner de equipo, Lina Real.

“Yo hago lo que puedo, ¿Si me entiendes? Aquí nadie es más que nadie hay que aclarar ante las cámaras, nadie es más que nadie por ser más fuerte”, fue el comentario de la actriz que terminó en discusión.

Sin embargo, la atleta y fisiculturista se lo tomó personal y expresó: “Ay a mí no me esté tirando con lo de fuerte que ya me tiene hasta la mier**… ya está, yo no te estoy diciendo nada, ni siquiera estoy hablando, aquí nadie es más que nadie, aquí todos estamos trabajando, si usted no trabaja eso es problema suyo”.

Canal RCN - Foto: Canal RCN

Lo que nadie se esperaba es que en medio de la discusión, Robledo se cayera y se lesionara uno de sus brazos, quedando fuera de la competencia. Algo que no sorprendió a los televidentes es que después de su salida, sus compañeros se sintieron felices y aliviados, y así se lo hicieron saber a Tatán Mejía y a todos los espectadores del programa.

Posterior a su salida, la actriz tuvo un espacio como es usual para los eliminados del reality en el programa matutino de Buen día Colombia, en el que habló sobre lo sucedido y expresó su inconformidad con la actitud de varios de sus compañeros de equipo, quienes al parecer la defraudaron.

“Muchos sentimientos encontrados, después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede llegar a ser el ser humano. Burlarse de una desgracia como partirme una mano, que no es cualquier cosa, mi mano derecha. Gracias a Dios, aquí estamos. Por toda mi tribu, exceptuando a Juan Palau, me pude dar cuenta que es alguien más generoso, pero por todos. Son muy malos y crueles. Increíble”, expresó la actriz en tono decepcionante.