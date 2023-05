Yeferson Cossio admite sentirse incómodo al revelar la edad de su novia: “Soy un atrapacunas”

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más importantes y reconocidos en todo Colombia, muestra de ello son sus más de 10 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde a diario suele publicar contenido de las actividades que hace en su vida diaria.

El 'influencer' sorprendió chace algunas semanas tras hacer pública su nueva relación sentimental. - Foto: Foto tomada de Instagram @yefersoncossio

El creador de contenido es conocido principalmente por las bromas pesadas que realiza a diferentes personas de su entorno, acciones que lo llevan a viralizarse en redes sociales y conseguir una gran cantidad de ‘me gustas’ y vistas.

Recientemente, Cossio ha dado de qué hablar después de que se conociera su nueva relación sentimental que sostiene con una joven llamada Carolina Gómez. A diario, el influencer pública todo tipo de videos y fotos de los momentos que suele compartir con su novia y en los que se observa una gran química entre los dos, algo que incluso los ha llevado a ser apodados como la “pareja ideal” por parte de sus seguidores.

Sin embargo, las críticas son algo que también acompaña la relación de la pareja, pues es normal encontrar comentarios despectivos con relación al aspecto físico de la joven, quien ya cuenta con más de 900 mil seguidores en su perfil de Instagram.

Pese a esto, Cossio ha dejado varias veces claro que se siente muy orgulloso de su relación actual e, igualmente, de su novia.

A pesar de la gran cantidad de videos que se publican, todavía se desconocen algunos detalles relacionados con Carolina Gómez, por lo que los seguidores del joven suelen ser muy insistentes en preguntas relacionadas con ese tema. Precisamente, una de esas incógnitas era la verdadera edad de la mujer.

Finalmente y tras varias semanas de relación, Yeferson Cossio reveló por medio de una historia de Instagram la edad de su actual pareja sentimental y además se calificó como una “atrapacunas” después de contar que su novia tiene 19 años, es decir, hay una diferencia de edad de 10 años entre ellos.

Yeferson Cossio recoge en lujoso vehículo a su novia Carolina Gómez - Foto: Instagram: @yefersoncossio

“Y yo como buen atrapacunas que soy, porque soy un atrapacunas, yo tengo 29 y ella tiene 19, la vine a recoger a la universidad”, dijo el creador de contenido.

Posteriormente en la historia, se ve a Cossio bajándose de un lujoso vehículo para saludar a Carolina Gómez, mientras que ella aparentemente acababa de salir de una clase, ya que se le observa con una bolsa y un cuaderno en su mano.

Críticas a Carolina Gómez por su aspecto físico

Carolina Gómez reveló hace poco su relación sentimental con Yeferson Cossio. - Foto: Instagram: @carolinagomezec

A la mujer le han llovido infinidad de críticas y comentarios a causa de su apariencia. El meollo del asunto es que la paisa tiene un cuerpazo escultural, con un torso delgado, una cintura de pocos centímetros y unos atributos que resaltan a simple vista.

Esta “perfección” le ha valido a Carolina el título de “muñeca”, pues su piel tersa en su rostro y su maquillaje pálido también colaboran a que los cibernautas hagan la relación entre la influencer y un ejemplar de Barbie, asunto que hasta el mismo Cossio ya atajó pidiendo el favor a los usuarios que se abstengan de hacer comentarios sobre el físico de su novia.

Carolina también se ha defendido de las críticas que ha tenido que soportar durante las últimas semanas luego de hacer pública su relación con Cossio. La paisa compartió una foto en Instagram de su infancia para demostrar que su apariencia es natural y que no se ha sometido a cirugías estéticas, aunque sí afirmó haber alterado el tamaño de sus senos.

“Supuestamente, soy una ‘peliteñida’ y ‘plástica que se inyecta los labios’ sí, al parecer hago eso desde que era una bebé. Aunque no tiene nada de malo las mujeres que lo hacen, todas somos hermosas a nuestra manera. Por mi parte solo me hice los senos, aún no me pienso hacer nada más”, escribió sin tapujos.