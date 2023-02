Yeison Jiménez está por estos días en Europa para su gira ‘Quinto Elemento’

Por estos días, el reconocido cantante colombiano de música popular, Yeison Jiménez, se ha dejado ver en diferentes escenarios en Europa. Así lo ha compartido en sus redes sociales, en las que recientemente compartió un video en el que está caminando y disfrutando del entorno en Madrid, España.

¿La razón? Su gira por el viejo continente. Pues en los últimos días dio inicio al tour que denominó ‘Quinto Elemento’, en el que incluye más de 8 presentaciones en diferentes ciudades de España y Francia.

Yeison Jiménez le roba suspiros a más de una colombiana. - Foto: Instagram @yeison_jimenez

La gira comenzó el pasado 9 de febrero en Madrid con una rueda de prensa en la que Yeison Jiménez, sin duda, tuvo gran protagonismo. Medios regionales e internacionales asistieron para entrevistar a este colombiano que, desde hace cuatro años, no pisaba suelos europeos con una gira. “Como siempre, será un placer verlos, todo mi equipo y yo estamos muy emocionados por volver a tierras españolas”, afirmó el manzanareño.

El caldense no pudo resistirse ante la majestuosidad de la gran Madrid y antes de dar apertura a su primer show el 10 de febrero, decidió explorar una vez más las calles de esta ciudad que lo acogió con las puertas abiertas. A la medianoche salió al escenario, en su primera presentación y con lleno total. La euforia y los aplausos no se hicieron esperar frente a tan impresionante espectáculo.

El artista ya lleva 11 años de carrera musical. - Foto: Instagram: @yeison_jimenez

Mientras tanto, el 11 de febrero el turno fue para Tenerife, la isla más grande de Canarias. El artista viajó, junto a su comitiva, con gran expectativa debido a que era la primera vez que se presentaba allí en concierto y no era secreto que quería llevar un show sin precedentes y lograr un solo objetivo: llevar la música popular colombiana a otros niveles. Canciones como Bendecida, Ya No Mi Amor y Aventurero fueron las protagonistas de la noche.

Yeison Jimenez y su esposa - Foto: Instagram @yeison_jimenez

Dos ciudades, varias horas de vuelo y apenas iniciando la gira, el éxtasis era cada vez más alto, pero la ilusión no dejaba a este soñador. El cuarto día de gira lo pasó en Mallorca, España. Con un traje rojo despampanante y el look que caracteriza al artista, puso a cantar a grito herido a sus fanáticos en un show impecable que duró más de dos horas.

Una vez más, Yeison Jiménez demuestra de qué está hecho. Así también lo evidenció con su gira ‘Quinto Elemento USA’ en donde llenó más de 14 escenarios, todos sold out y ahora Europa no es la excepción. Hasta la fecha van tres ciudades con llenos totales en Oriente.

Paris, Lugo, Alicante, Barcelona y Valencia también prometen sorprender a este manzanareño que quiere llevar su bandera tricolor y su música por todos los rincones del mundo.

Yeison Jiménez y Jessi Uribe

Entre tanto, las listas de música incluyen el sencillo que grabaron los dos guapos cantantes del género popular en Colombia, Me tiré al alcohol, la primera canción que graban juntos, una canción llena de nuevos sonidos dentro del género y que ratifica el despecho como una temática que siempre marca tendencias.

“¡Queremos hacer historia! Con esta canción y este tour queremos reafirmar que el género está en uno de sus mejores momentos. Esta es una sorpresa que teníamos guardada, hace mucho nos pedían este junte y estamos felices de complacer a nuestros seguidores. ¡Ya queremos tocarla en vivo!”, expresó Jessi Uribe.

Este tema surgió en uno de los esquemas más usados actualmente, los campamentos de composición. Allí participaron Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Yohan Úsuga, de Colombia y Salvador Yussif, Aponte Marcos, Rogelio Salazar Avalos, de México. La producción es de Yohan Úsuga.

“Esta es la unión de dos generaciones jóvenes, poderosas, de dos gigantes que aman esta profesión y estamos entregando todo para que nuestros seguidores disfruten de lo mejor de nosotros en vivo. Llevábamos varios años buscando la canción perfecta y ‘Me Tiré Al Alcohol’ es de esos temas desgarradores, de despecho, la pura tusa como le decimos. Un sencillo donde cada uno se luce vocalmente y en su interpretación”, concluyó Yeison Jiménez.