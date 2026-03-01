China alza la voz y pide “frente conjunto” tras bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán: “Situación se acerca a un peligroso abismo”

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha condenado el “inaceptable” ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán tras recordar que había un proceso diplomático abierto y ha planteado la necesidad de construir un “frente conjunto” a nivel internacional contra las “acciones unilaterales”.

“Es necesario un frente común contra las acciones unilaterales”, ha afirmado Yi, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino publicado tras una conversación entre Yi y su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

Yi ha criticado también el “inaceptable asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación a un cambio de régimen”. “Son violaciones del derecho internacional y de las normas básicas de las relaciones internacionales”, ha reprochado.

Como resultado, “el conflicto se ha extendido por el golfo Pérsico y la situación en Oriente Próximo se acerca a un peligroso abismo”, según Yi, que plantea como salida a esta situación “el cese inmediato de las acciones militares” para evitar “una escalada hasta un punto incontrolable”, así como el retorno al diálogo y la negociación.

El tercer punto de la postura china es el “frente conjunto contra las acciones unilaterales”. “El ataque a estados soberanos sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU socava los cimientos de la paz instaurada tras la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional debería enviar una señal clara y una voz inequívoca contra el regreso a la ley de la jungla”, ha argumentado.

El Ministerio de Exteriores chino destaca que Lavrov ha indicado que “Rusia comparte la posición de China y quiere reforzar la coordinación y la comunicación con China” para unificar posiciones con vistas a la participación en espacios como la ONU o la Organización para la Cooperación de Shanghái. Por el momento no hay información propia de Rusia sobre la conversación entre Lavrov y Yi.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha comunicado este domingo sus condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei, en un ataque conjunto ejecutado este sábado por Estados Unidos e Israel en Teherán, y que ha condenado sin paliativos.

“El asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como la de miembros de su familia, ha sido cometido en cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho Internacional”, ha manifestado Putin, según un comunicado publicado en la web del Kremlin.

“Les pido que transmitan mis más sinceras condolencias y apoyo a la familia y amigos del Líder Supremo, al gobierno y a todo el pueblo de Irán”, añadió el presidente, uno de los más grandes aliados internacionales de Irán.

“En nuestro país, el ayatolá Jamenei será recordado como un estadista destacado que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes, elevándolas al nivel de una asociación estratégica integral”, señala el comunicado.