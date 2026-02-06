Cuba, a oscuras por los apagones y otras seis noticias internacionales de la semana

La isla padece una grave crisis energética, marcada por la drástica reducción en su suministro de petróleo. Según diversas estimaciones, en 2025 el crudo proveniente de Venezuela representaba cerca del 30 por ciento del abastecimiento energético del país caribeño.

Desde la captura de Nicolás Maduro, la isla experimentó una reducción significativa del crudo que estaba recibiendo. Además, el 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a cualquier país que le vendiera petróleo a Cuba.

Trump pronostica caída inminente del régimen de Cuba tras perder apoyo de Venezuela. Esto dijo al respecto

Cuba está al borde del “colapso”, afirmó el secretario general de la ONU, António Guterres. Ante la negativa de Estados Unidos de levantar el embargo y la imposibilidad de adquirir petróleo a otros países por el riesgo de sanciones, la isla enfrenta un escenario con pocas alternativas. “El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará, si no colapsa, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo”, aseguró Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Los cortes de energía han sido una de las medidas adoptadas por el Gobierno cubano para evitar una mayor escasez. Según informó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, “los cortes de electricidad, tanto programados como no programados, ocurren a diario en todo el país, incluida La Habana”.

Frase

“Mi relación personal con el presidente Xi es extremadamente buena”

Donald Trump habló de su relación con Xi Jinping. Foto: AP

Dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de una llamada telefónica con el líder de China el pasado miércoles. En la conversación se trataron variados temas, desde Taiwán hasta las negociaciones con Irán.

Cifra

91,9

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: AP

Es el porcentaje de favorabilidad que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según el estudio del medio opositor La Prensa Gráfica. Esta cifra lo convierte en el mandatario más popular del mundo.

Foto

Portugal, bajo el agua

Inundaciones en Portugal. Foto: AFP

El país europeo vive una fuerte temporada de lluvias que han traído consigo grandes inundaciones, provocando evacuaciones, cortes de carreteras y por lo menos un muerto. La situación ha puesto al país en alerta máxima por riesgo de más inundaciones y afectaciones a causa del mal tiempo.

Estados Unidos

En los reflectores

Melania Trump, primera dama de Estados Unidos. Foto: AP

75 millones de dólares fue el costo de producción del documental sobre la primera dama estadounidense, Melania Trump. Pese a tener un primer fin de semana bueno para películas de su tipo, el recaudo en la taquilla solo alcanzó el 10 por ciento del costo total del filme, que ha sido duramente criticado. En el portal Rotten Tomatoes, la calificación de la crítica es de apenas 5 por ciento. Sin embargo, para la audiencia la recepción ha sido positiva, con una puntuación del 99 por ciento.

Trump y Melania hablan de su matrimonio en el estreno del documental de la primera dama: “Nos gusta cómo funciona”

Amazon, que financió la película, mostró su entusiasmo tras el estreno. “Tenemos confianza en el valor a largo plazo que este lanzamiento aportará a los clientes”, mencionó Kevin Wilson, el jefe de distribución teatral nacional del estudio. Se espera que el recaudo baje en el segundo fin de semana.

Geopolítica

¿Nueva carrera nuclear?

Vladimir Putin y Donald Trump. Foto: AP

Expiró el acuerdo Start III, que limitaba el poder nuclear de Estados Unidos y Rusia. Pese a que el convenio había sido suspendido en 2021 por la invasión rusa a Ucrania, ambas potencias seguían con los límites de ojivas nucleares y lanzaderas que este establecía.

Marco Rubio advierte sobre un nuevo escenario nuclear tras el fin del tratado ‘New START’

Tras su expiración, Washington y Moscú acordaron iniciar diálogos entre sus fuerzas armadas, en el marco de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, que se desarrollan en los Emiratos Árabes Unidos con la mediación de la Casa Blanca. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió: “Por primera vez en más de medio siglo, nos enfrentamos a un mundo sin límites vinculantes para los arsenales nucleares”. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia está dispuesta a prorrogar el acuerdo si Estados Unidos acepta la propuesta.

Panamá

Lejos del canal

Canal de Panamá. Foto: AP

El Tribunal Superior de Panamá anuló el contrato de CK Hutchison (0001.HK), empresa china con sede en Hong Kong. El convenio suspendido fue firmado en 1997 con su filial Panama Ports Company y otorgaba la operación de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

Tras la anulación del contrato, el Gobierno chino calificó de “absurdo” y “extremadamente ridículo” el fallo del tribunal. Asimismo, le advirtieron al Gobierno panameño que, de no revertirse la sentencia, “pagarán un alto precio” en amenaza a la administración panameña. Por su parte, Panama Ports inició el 3 de febrero un proceso judicial contra el país centroamericano en la Cámara de Comercio Internacional.