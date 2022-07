“Decí que es joda, por favor”: a influencer le cobran casi 50 mil pesos por un vaso con sopa

A través de sus redes sociales, la influencer argentina conocida como Danelik Star, quien ha venido compartiendo con sus seguidores sus vacaciones en Bariloche, Argentina, aprovechó para contar y denunciar el presunto sobrecosto que le tocó pagar por una porción de sopa para el almuerzo en medio de viaje.

“No saben lo que me acaba de pasar, yo estoy acá en un lugar de Piedra Blanca y me pedí una sopa”, comenzó contando la influencer, afirmando que su viaje la llevó a un centro de esquí Bariloche, y continuó explicando la experiencia que tuvo, que además del alto precio, el sabor tampoco habría sido de su agrado.

“Miren $ 1.300 me salió y $ 500 cada agua. Eso no es lo peor, miren lo que es la sopa, en un vasito descartable con la sopita”, expuso Star mientras mostraba la factura de la compra, así como el vaso en el que venía el alimento, en el que se puede ver que es de unas 9 onzas aproximadamente.

Es de resaltar que, $ 1.300 pesos argentinos corresponden, más o menos a $ 44.500 pesos colombianos, mientras que los $ 500 pesos argentinos que le cobraron por el agua, equivalen a $ 17.150 pesos colombianos. Ante esta situación, la influencer saltó a la indignación ante los precios injustificados y la baja calidad, según su percepción.

“Vamos a probar la sopa, no me voy a amargar... ni cuchara me querían dar”, continuó contando la creadora de contenido, mientras revolvía el líquido con lo que parecía una pequeña cucharita de palo. “Desabrida, sin sal, sopa de calabaza. Estafada, estoy estafada”, comentó al tomar los dos primeros sorbos y luego se llevó la mano a su cara haciendo señal como si fuera a llorar.

Como si fuera poco, Star continuó comentado que la señorita que atendía el local le preguntó si la sopa era para compartir, con el objetivo de entregarle una segunda cuchara. “Imagínate si era para las dos, dos cucharadas para cada una”, remató la influencer, asegurando que era tan poco contenido, que si le hubiera dado a su amiga ninguna de las dos hubiera quedado llena.

Más de $ 2 millones de pesos le cobraron a una mujer por un trago de whisky

En redes sociales se ha convertido en viral el caso de dos jóvenes que tuvieron que pagar una millonaria suma de dinero solamente por una copa de whisky que se tomaron en un restaurante en Nuevo León, México, luego de lo sucedido, incluso el establecimiento emitió un comunicado.

Al parecer, el grupo de amigos estaban celebrando un cumpleaños en el restaurante conocido como La Buena Barra, ubicado en Monterrey, una ciudad en el estado mencionado. Sin embargo, al pagar la cuenta se llevaron con una sorpresa que opacó la celebración, un cargo por 13 mil pesos mexicanos por un solo shot de whisky, lo que equivale a $ 2.652.603 pesos colombianos aproximadamente.

Ante este panorama, Karla González, una de las que estuvo en la celebración decidió denunciar públicamente la “usura” que había cometido, lo que levantó la indignación de los internautas, así como llamó la atención del restaurante, que emitió un comunicado afirmando que devolverían el dinero a los clientes.

La cuenta total ascendía a casi 16 mil pesos mexicanos, es decir, un poco más de tres millones de pesos colombianos, y en su video recalcaron que la comida en general no debió salir por más de tres mil pesos mexicanos. Sin embargo, por el sobrecargo del whisky esta habría aumentado desorbitadamente.