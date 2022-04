“Dios, llévame al cielo”: el calvario que padece una niña víctima de matoneo

El padre de la menor afirma que las directivas de la escuela no ha actuado al respecto, a pesar de conocer plenamente la situación de la menor.

Un padre en Argentina narró el calvario que está padeciendo su hija de cinco años en una escuela en Mendoza, pues es víctima de bullying a manos de sus compañeros de su misma edad.

De acuerdo con el padre de la niña, el desespero es tal, que hasta llorando ella ha pedido llorando: “¡Dios, llévame al cielo!”.

“Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo. Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, contó a Infobae Juan Carlos Palma, papá de la niña.

El padre de la menor también afirmó que lo acontecido con su hija ha sido de conocimiento de las directivas de la escuela, pero no han encontrado ayuda, ni solución al problema.

“Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda puta’... ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, agregó al medio citado anteriormente.

Recientemente, en un colegio de educación secundaria ubicado en la provincia argentina de Chubut, un padre terminó agrediendo a dos jóvenes que le hacían bullying a su hija, a pesar de que él ya había puesto en conocimiento a las directivas, de la institución educativa, el calvario por el que estaba pasando su familiar en ese lugar.

Aseguran que la agresión se presentó en momentos en que el padre llegó hasta el colegio a recoger a su hija y se percató que esta se encontraba en medio de un discusión verbal que luego pasó a los golpes con las dos menores, quienes le hacían matoneo.

Fue en ese momento en que el padre no dudó en intervenir en la discusión y terminó agrediendo a las dos menores, según informó el diario local La Jornada.

Testigos afirman que inicialmente el hombre intervino en la pelea para separar a las jóvenes y en medio de ello lastimó a las menores que atacaban a su hija. Afirman que una de las jóvenes terminó con una lesión en su boca.

Tras lo acontecido, debió intervenir el Ministerio de Educación y un Juzgado de Familia para establecer en realidad qué pasó y fijar las medidas disciplinarias correspondientes.

Además, se indicó que lo ocurrido fue denunciado por las dos presuntas menores agresoras ante la Comisaría de la Mujer.

Alumnos planeaban abusar y asesinar a una compañera, también en Argentina

Un grupo de jóvenes estudiantes del colegio Normal Sarmiento EES 87, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, en Argentina, planeó violar y asesinar a una de sus compañeras.

Luego de que uno de los alumnos que hacía parte del grupo de WhatsApp en que compartían dichos mensajes revelara la situación a la víctima, la menor procedió a entablar la respectiva denuncia, mostrando a las autoridades capturas de pantalla que prueban la existencia de la amenaza.

Según contó la joven al diario local Datachaco, las amenazas ocurrieron el viernes 25 de marzo, sin embargo, se enteró cuatro días después, cuando un compañero que hacía pare del grupo de WhatsApp le revelara lo que estaba pasando en ese chat. Inmediatamente, la menor manifestó lo sucedido a los directivos del colegio.

Tras escuchar la denuncia hecha por la menor, los directivos de la Normal Sarmiento EES 87 respondieron que “no podían hacer nada”, por lo que solo “hicieron un acta comentando lo sucedido”. Incluso, según comentó la víctima al medio citado, pusieron en tela de juicio la credibilidad de las palabras de su amigo.

Los directivos del plantel educativo se comunicaron con la mamá y el papá de la menor que denunció las amenazas y les comentaron que “lo único que iban a hacer era dar una charla a todo el curso”, sin revelar los nombres de los alumnos involucrados en el macabro chat. No obstante, esta medida no fue suficiente para la familia.