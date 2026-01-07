Mundo

Edmundo González lanza sentido mensaje sobre su yerno: asegura que es “víctima de desaparición forzada”

El comunicado de González advierte que la situación se enmarca en un patrón que afecta a cientos de ciudadanos en Venezuela.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
7 de enero de 2026, 3:32 p. m.
Edmundo González lanza mensaje sobre su yerno desaparecido.
Edmundo González lanza mensaje sobre su yerno desaparecido. Foto: AFP

Edmundo González Urrutia, al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición forzada de su yerno Rafael Tudares, señaló que este caso no es un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática de represión.

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

La desaparición de Tudares se ha caracterizado, según la denuncia, por una ausencia absoluta de información y garantías legales. Durante doce años, sus familiares y representantes legales han enfrentado un muro de silencio institucional que impide conocer su paradero actual o su estado de salud.

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González, ondea una bandera venezolana durante una reunión con simpatizantes en la Ciudad de Panamá, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Agustín Herrera)
El líder opositor de Venezuela, Edmundo González, ondea una bandera venezolana durante una reunión con simpatizantes en la Ciudad de Panamá, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Agustín Herrera) Foto: AP

El comunicado advierte que la situación de Rafael Tudares se enmarca en un patrón que afecta a cientos de ciudadanos en Venezuela. El mensaje de González Urrutia subraya con especial preocupación que estas detenciones arbitrarias y desapariciones no discriminan, alcanzando incluso a mujeres y menores de edad.

“Mientras estas prácticas persistan, no será posible hablar de paz, ni de democracia, ni garantías para nadie”, sentenció el político exiliado en su mensaje, haciendo un llamado urgente a la transparencia y a la libertad.

Noticias Estados Unidos

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Noticias Estados Unidos

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

Mundo

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

Noticias Estados Unidos

EE. UU. impone fianzas de hasta 15.000 dólares a venezolanos y cubanos para visas de turismo y negocios

Noticias Estados Unidos

EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa

Mundo

Delcy Rodríguez nombró a nuevo jefe de guardia presidencial y destituyó al de Maduro, ¿de quién se trata?

Mundo

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

Mundo

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Mundo

Sigue la represión: régimen de Maduro habría condenado a yerno de Edmundo González a 30 años de cárcel

Mundo

Edmundo González habla de frente de una salida de Maduro: “el coraje para irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias”

Para los defensores de derechos humanos y actores políticos de la oposición, el caso de Tudares es un recordatorio de la fragilidad del Estado de derecho en la región. La nota concluye con una exigencia clara: la libertad inmediata para los detenidos arbitrariamente y el cese de las desapariciones forzadas como herramienta de control político.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

Venezuela, concluye el mensaje, no podrá avanzar hacia una verdadera transición democrática mientras existan ciudadanos privados de su libertad bajo estas condiciones de indefensión total.

“Crímenes de lesa humanidad”

Venezuela está cambiando, desde el operativo orquestado por el Gobierno de Donald Trump, en el que fue arrestado el líder chavista, Nicolás Maduro. El dictador se encuentra siendo juzgado por un tribunal estadounidense por crímenes de lesa humanidad y narcoterrorismo.

Por medio de un comunicado, la ONU señaló que es esencial garantizar que el Maduro responda por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura. Sin embargo, aseguran que no amerita la intervención de Estados Unidos en la nación.

Edmundo González y Nicolás Maduro
Edmundo González y Nicolás Maduro. Foto: Montaje Semana

Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato apadrinado por la líder opositora María Corina Machado.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará “millones de barriles de petróleo” a EE. UU. que serán controlados por él

“Se han producido 88 nuevas excarcelaciones a personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024”, informó el Ministerio del Servicio Penitenciario el 1 de enero, a pocos días del operativo que dio captura a Nicolás maduro.

Con información de AFP.

Más de Mundo

Donald Trump arremetió contras sus homólogos en plena escalada de tensiones

Donald Trump arremete contra Rusia y China, refiriéndose al Nobel de Paz: “Terminé ocho guerras”

Tormenta de arena en China.

Alerta por aire contaminado en California: se recomienda quedarse en casa

El presidente estadounidense Donald Trump (der.) y el presidente ruso Vladimir Putin posan en un podio en la pista tras su llegada a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.

Rusia condenó con “furia” acción de Estados Unidos sobre el buque petrolero Marinera, que incautó en el Atlántico

El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, participa en el evento Foro La Toja - Enlace Atlántico, en A Illa da Toxa el 4 de octubre de 2024. (Foto de MIGUEL RIOPA / AFP)

Edmundo González lanza sentido mensaje sobre su yerno: asegura que es “víctima de desaparición forzada”

El Departamento de Estado endureció los requisitos migratorios para visas B1/B2, incluyendo fianzas de hasta U$15.000.

EE. UU. impone fianzas de hasta 15.000 dólares a venezolanos y cubanos para visas de turismo y negocios

El petrolero M/T Sophia, vinculado a la “flota oscura”, fue interceptado en el mar Caribe y escoltado por la Guardia Costera de EE. UU. para su disposición final.

EE. UU. intercepta en el Caribe un petrolero de la “flota oscura” en operación militar sorpresa

Nombramiento de Gustavo González López

Delcy Rodríguez nombró a nuevo jefe de guardia presidencial y destituyó al de Maduro, ¿de quién se trata?

Lin Jian, Subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, y Donald Trump.

Tensión mundial: China lanza advertencia a Donald Trump por exigirle a Venezuela romper relaciones para reabrir el petróleo

.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una comparecencia pública en la que afirmó que el estado evalúa presentar cargos propios contra Nicolás Maduro, en paralelo al proceso federal que enfrenta en Nueva York.

DeSantis abre la puerta a cargos estatales contra Nicolás Maduro en Florida

Noticias Destacadas