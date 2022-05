El conmovedor mensaje del padre de Debanhi Escobar a las amigas de su hija

Los detalles que rodean la desaparición y muerte de la joven Debanhi Escobar, en México, siguen siendo un misterio. Este caso ha trascendido en medios de comunicación internacionales y ha reseñado solo una de las múltiples historias sobre mujeres desaparecidas en ese país.

La desaparición de Debanhi Escobar, de 18 años, fue reportada el 9 de abril. Sin embargo, 13 días después, fue hallada sin vida dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León. El caso ha generado conmoción en México, un país en el que -en promedio- más de diez mujeres son asesinadas diariamente. De hecho, 2021 cerró con más de 977 feminicidios registrados por las autoridades nacionales.

Según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de 2022 se registraron 229 presuntos feminicidios en el país. El mes con más casos fue febrero, en el que la cifra ascendió a 81, mientras que en enero se registraron 78 casos; y en marzo, 70.

El caso de Debanhi Escobar ha puesto la lupa sobre la situación de violencia de género presente en México. No obstante, las circunstancias que llevaron al fatídico desenlace de la joven siguen siendo un misterio.

Mario Escobar, el padre de Debanhi, ha mantenido una incansable lucha para saber qué pasó con su hija, por lo que insistió a las autoridades que la investigación del caso sea transparente. Así mismo, ha sido crítico frente a las recientes revelaciones de videos previos a la desaparición de la joven.

Un mensaje a las amigas de Debanhi

Con el paso del tiempo, las dudas sobre lo ocurrido la noche en que Debanhi desapareció siguen aumentando. En ese sentido, Mario Escobar reiteró un llamado para que las amigas de la joven brinden más información a las autoridades, en caso de que aún existan detalles que no hayan compartido.

Precisamente, las amigas de Debanhi Escobar han dado numerosas declaraciones con su versión de los hechos, no obstante, han resultado insuficientes para el padre de la joven.

“Les deseo una larga vida como la que no pudo tener mi hija”, fueron las palabras de Mario Escobar para las amigas de su hija Debanhi. Así mismo, las instó a “decir la verdad” en caso de que exista información que no hayan revelado a las autoridades.

“Los tenis no estaban puestos en sus pies”: padre de Debanhi Escobar sobre segunda autopsia

Luego de que se encontrara el cuerpo de Debanhi, este lunes 2 de mayo se entregaron los resultados de la autopsia realizada por autoridades independientes. Esta sería la segunda necropsia que se le efectuó al cuerpo de la joven, pagada por su padre para llegar a resultados más precisos.

Ahora que salió el resultado del Gobierno, Mario Escobar, padre de Debanhi explicó en una rueda de prensa que había diferencias muy puntuales entre la realizada por entidades estatales y la organización independiente.

“Los tenis no estaban puestos o ceñidos en sus pies... Eso es una puntual diferencia que por ahí podría echar abajo la versión de la persona que hizo la necropsia inicialmente”, explicó Escobar en medio de su intervención, haciendo referencia a que cuando se encontró el cuerpo de la joven, este no tenía los zapatos bien puestos como una de las diferencias entre ambas necropsias.

Y agregó: “Si ella se hubiese caído, se hubiera caído con los tenis. Para quitarse los Converse que ella usaba se hubiera tenido que sentar a desamarrar las agujetas”, argumentando que para él, la muerte de su hija no fue un accidente, sino que esta habría sido asesinada.

Aunque en su intervención no entregó más detalles sobre los resultados encontrados, Escobar también recalcó que el segundo informe iba a ser entregado a la Fiscalía de Nuevo León, estado que lleva el caso, con el objetivo de llegar a encontrar la verdadera causa de muerte de su hija.

Entre tanto, Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios, aseguró anteriormente que se observaron varias lesiones que tenía el cuerpo de la joven, aunque es necesario precisar que las agresiones sexuales no siempre dejan alguna señal en el cuerpo. Por lo tanto, no es tan sencillo afirmar si hubo o no una agresión sexual. Esto deberá ser construido de manera interdisciplinar, explicó.