López Obrador se compromete con ‘no impunidad’ en caso Debanhi Escobar tras reunirse con sus padres

Este viernes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de contribuir al esclarecimiento de la muerte de la joven Debanhi Escobar, cuyo cadáver fue hallado, semanas atrás, en una cisterna, en inmediaciones de un motel en el estado de Nuevo León, tras cerca de 15 días de búsqueda, luego de ser reportada como desaparecida, en un caso que despierta interés en varios rincones de Latinoamérica, y que ha estado envuelto en una serie de denuncias de irregularidades durante su investigación.

La declaración de López Obrador, se conoció minutos después de sostener un encuentro con los padres de la víctima, quienes en repetidas ocasiones han manifestado no confiar en la Fiscalía del Estado de Nuevo León, dejando al descubierto una serie de aseveraciones que se han hecho en el marco de la investigación, y que han estado orientadas, al parecer, en desviar la verdad sobre lo ocurrido.

En su reunión, López Obrador se comprometió con aportar a que el caso de la mujer no quede impune, esto, luego de que en días pasados se hicieron públicos algunos de los detalles evidenciados en una necropsia particular, solicitada por la familia de Debanhi, examen en el que se evidenció que la mujer, contrario al dictamen original de las autoridades forenses de México, no murió en un hecho accidental, y que por el contrario, el deceso fue causado por una acción violenta; lo que constituye un homicidio, y que además, el cuerpo presentaba señales de haber sido abusada sexualmente.

“Hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad”, afirmó el mandatario tras el encuentro que se sostuvo en la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, donde ocurrieron los angustiosos hechos.

Los detalles del encuentro fueron entregados este mismo viernes por el mandatario, en el marco de su conferencia de prensa matutina, en la que lamentó nuevamente lo ocurrido, y describió a los padres de la mujer víctima como “personas buenas”, afirmando que estos se encuentran desechos y muy dolidos por lo ocurrido con Debanhi.

Los resultados de la necropsia particular, contratada por la familia de Debanhi Escobar, quien tenía 18 años, se conocieron el pasado jueves a través de una publicación del diario español El País, donde se reveló que la joven, sí presentó signos de violencia sexual, además de algunos reveladores detalles como que, el cuerpo de la joven fue introducido, ya inerte, en el tanque de agua donde fue hallado; es decir, que la mujer no murió dentro de ese espacio, sino antes.

Sobre el informe revelado por El País, el padre de la víctima, emitió fuertes señalamientos, denunciando que el informe sobre la muerte de su hija era confidencial, y que no debía haber salido a la luz, situación de la que responsabilizó a las instituciones judiciales, advirtiendo que han filtrado, irresponsablemente, varios documentos a la prensa .

“Desde hace 15 días estoy cuidando muy drásticamente esa necropsia para que no se filtrara”, dijo, señalando puntualmente a una periodista de ello, y manifestándose dolido.

Según afirmó el mismo padre de Debanhi, Mario Escobar, dicho informe había sido entregado a las autoridades judiciales de Nuevo León el pasado 2 de mayo, y dadas las situaciones, afirmó que “esto me confirma que la mataron, y me confirma que la Fiscalía del Estado de Nuevo León está metida en esto”.

Como consecuencia de las evidentes filtraciones a la prensa, el señor Escobar, elevó un férreo llamado para que, a través de un proceso interno en la Fiscalía, se establezca la responsabilidad de la revelación de los documentos, y se exija la renuncia a los culpables.

A través de su canal de Youtube, espacio abierto por la misma familia para entregar de forma directa sus declaraciones, sin la necesidad de que estas sean mediadas por construcciones periodísticas, Escobar apuntó que “exijo que si el fiscal o el vicefiscal están filtrando esa información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí”.

Para la familia, el extenso cubrimiento mediático del caso, ha llevado a que la investigación se vea permeada por las opiniones, y las informaciones que van circulando a través de los medios de comunicación y las redes sociales, llevando incluso a que se convierta en lo que algunos califican como “espectáculo mediático”, influyendo en la acción legal, y ‘frivolizándolo’.

Sobre las revelaciones de la necropsia

Desde el mismo momento en que se conoció la primera versión de las autoridades sobre la muerte de la joven, el padre de Debanhi había manifestado su inconformismo con la forma en que se había manejado la investigación, advirtiendo una serie de irregularidades, y calificando de incompetentes a los funcionarios de la institución estatal.

Por dicha razón, y respaldado por la CIDH, Mario Escobar anunció la solicitud de una segunda necropsia, adelantada por peritos independientes, que permitieran contrastar lo afirmado en su momento por los forenses oficiales.

En su momento, delegados de la CIDH habían adelantado que, si bien se habían evidenciado rastros de violencia sexual, sería la segunda, el medio para confirmar o desestimar esas versiones.

En ese sentido, dichas afirmaciones sí fueron confirmadas por el nuevo estudio al cuerpo de Debanhi, pues según reza en el informe, el cuerpo de la joven “presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente”, refiriendo la existencia de algunos signos en el cuerpo de la mujer que dan cuenta de ello.

Otra de las revelaciones derivadas del nuevo examen, es que, al igual que en el dictamen oficial, esta nueva necropsia da como causa de la muerte la existencia de una hemorragia intracraneal, no obstante, a diferencia del primer estudio, este segundo muestra la existencia de varias lesiones en su cráneo, que por sus características, llevan a concluir que fueron infringidas por un agente externo, debido a que se presentan con diferente intensidad y ángulo, conduciendo al veredicto de que estas generaron una muerte violenta, tipo homicidio.

El caso de Debanhi abrió las puertas a la visibilización de una problemática social que está muy acentuada en México, y que se refiere a los casos de feminicidio, en una elevada tasa que sugiere la existencia de al menos 10 casos diarios.

Tras el encuentro con López Obrador, los padres de Debanhi también sostuvieron este viernes otras reuniones con autoridades de Nuevo León, entre los que se destaca su gobernador, el subsecretario de seguridad, entre otros.

*Con información de AFP