Papa León XIV muestra su preocupación por las inundaciones en Colombia y pide apoyo a la comunidad

Desde el Vaticano, el sumo pontífice pidió orar por las familias damnificadas por la emergencia.

Redacción Mundo
11 de febrero de 2026, 11:45 a. m.
El papa León XIV.
El papa León XIV. Foto: AP

Durante su audiencia general desde el Vaticano, el papa León XIV mostró su gran preocupación por la situación en Colombia por cuenta de las grandes inundaciones de los últimos días, que han provocado el desbordamiento de varios ríos, entre ellos el Sinú y el San Jorge, donde la emergencia ha dejado víctimas mortales y miles de damnificados.

“A la protección maternal de la Santísima Virgen María. Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorta a toda la comunidad a sostener con la claridad y la oración a las familias damnificadas”, fue el mensaje del sumo pontífice de este miércoles 11 de febrero desde el Aula Pablo VI.

El papa León XIV saluda tras impartir la bendición Urbi et Orbi de Navidad desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
El papa León XIV saluda tras impartir la bendición Urbi et Orbi de Navidad desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Foto: AP

El impacto de las inundaciones

Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua debido a las inundaciones que afectan a una región ganadera del norte de Colombia, como parte de una atípica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días.

Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones. Según cifras de las autoridades, hay alrededor de 42 mil familias y unas 156 mil personas damnificadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) calcula que por lo menos 5.500 animales se han visto afectados por las inundaciones y han sido rescatados. Desde el inicio de la emergencia circulan imágenes de operaciones para socorrer vacas y caballos.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que se espera que en los próximos días haya una reducción gradual de las lluvias en Córdoba, el más afectado por la emergencia, habiendose inundado alrededor del 8% de todo el Departamento.

Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía.
Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía. Foto: AP

No obstante, la entidad advirtió que las inundaciones persistirán debido a los altos niveles de los ríos y a la saturación del suelo en amplias zonas del territorio. Según la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, se presentan jornadas de menor intensidad de lluvias en algunos municipios, incluida Montería.

Sin embargo, se clarificó que esta disminución no representa el fin de la emergencia. Pero dacuerdo con los pronósticos oficiales, no se esperan episodios de lluvias tan intensos como los registrados a comienzos de febrero, cuando se presentaron precipitaciones por encima de los promedios históricos.

Aun así, se advierte que las alertas hidrológicas se mantienen activas ante el riesgo de desbordamientos en varias cuencas en el departamento más afectado por la emergencia, aunque también se han visto grandes afectaciones en Antioquia.

