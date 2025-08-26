Un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear. Así son las nuevas armas con las que Trump amenaza al régimen de Maduro

Estados Unidos incrementó la presión militar contra el régimen de Nicolás Maduro con el despliegue de dos unidades navales de alto poder ofensivo en aguas del Caribe: el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News. Ambos buques forman parte de la estrategia anunciada por el presidente Donald Trump para intensificar la lucha contra el narcotráfico y reforzar el cerco sobre Caracas.

El crucero USS Lake Erie (CG-70), perteneciente a la clase Ticonderoga, es una embarcación equipada con el sistema de combate Aegis, capaz de lanzar misiles de largo alcance y coordinar operaciones antiaéreas, antisubmarinas y de ataque terrestre. Este tipo de navíos suelen actuar como pieza central de grupos de combate navales, al ofrecer defensa antimisiles y capacidad de proyección ofensiva.

Por su parte, el USS Newport News (SSN-750) es un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, parte de la clase Los Angeles. Puede operar de manera encubierta durante largos períodos, realizar misiones de reconocimiento, guerra antisubmarina y, en caso necesario, lanzar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos terrestres.

Crucero USS Lake Erie. | Foto: Getty Images

Según reportes desde Estados Unidos, su presencia en el Caribe representa una señal directa de disuasión del gobierno de Donald Trump hacia la dictadura de Nicolás Maduro y los cárteles de drogas que operan en el Caribe, pues este tipo de unidades rara vez se anuncian públicamente en despliegues de rutina.

La llegada de ambos buques a las cercanías de Venezuela está prevista para principios de la próxima semana, según fuentes internacionales citadas en un comunicado oficial difundido por la misión venezolana ante Naciones Unidas. Inicialmente, la información fue reportada por la agencia de noticias Reuters.

Submarino USS Newport News | Foto: US Navy

El texto denuncia que se trata de “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, el cual fue firmado por el canciller del régimen, Yván Gil, quien aseguró que el despliegue estadounidense busca justificar nuevas acciones contra el régimen. “La administración del presidente Donald Trump atenta contra la paz regional con falsas narrativas”, afirmó el funcionario de la dictadura.