Video | Hombre recibe una bofetada tras proponerle matrimonio a su novia con un anillo de dulce

El doloroso rechazo de un hombre que le propuso matrimonio a su novia en medio de un juego de béisbol en Canadá se volvió viral en las redes sociales; aunque la escena comienza muy romántica, al final la mujer se va furiosa del lugar mientras el público alrededor se ríe del hombre y del terrible momento que pasó.

El hecho tuvo lugar en el estadio Rogers Centre, ubicado en Toronto, Canadá, justo en un partido en el que se encontraban los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays compitiendo por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), detalles que se pueden observar por las banderas y logos que llevan las personas de la tribuna que se ven en el video.

El video inicia con el hombre que espera comprometerse con su novia. Mientras se encuentran en las escaleras del estadio, este se acerca y le da un beso a la mujer, le dice que la ama y se aleja para poder ponerse de rodillas. En ese instante todos alrededor alardean de la emoción del momento, mientras la joven se tapa la boca con su mano en señal de sorpresa.

El hombre se agacha y saca un anillo de dulce de un pequeño estuche y, justo en ese momento, cuando se lo ofrece a su novia, ella se enfurece, lo abofetea, le tira la bebida que tenía en la otra mano a la cara y sale furiosa del lugar. Por su parte, el hombre se queda en shock, mientras que algunas personas del público se ríen y otras solamente quedan impactadas por el rechazo.

“Amigo, corre, ella no es la indicada, créeme”; “Eso es tan dulce, tal vez él iba a dejar que ella escogiera el anillo. Qué pena por él”; “sí, ella definitivamente merecía un anillo de dulce”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Hombre salió corriendo cuando su pareja le pidió matrimonio

Una bochornosa escena presenciaron varios turistas que visitaban el famoso Coliseo Romano, ubicado en Italia.

En un video, que se volvió viral en las redes sociales, se aprecia el momento en el que una mujer que visitaba junto a un hombre este lugar en Roma, de un momento a otro se arrodilló y sacó un anillo para proponerle matrimonio a su pareja.

Sin embargo, el hombre sujetó los brazos de la mujer, al parecer incómodo, para que esta no le hiciera la propuesta y, por el contrario, se pusiera de pie.

Luego, el hombre, ante la insistencia de la mujer, prefirió correr y dejarla ahí, mientras las demás personas la observaban.

Posteriormente, dos personas se acercaron a consolar a la mujer, quien en medio de lágrimas no comprendía el desplante que le hizo el hombre delante de varios turistas.

Ante lo ocurrido, algunos cibernautas comentaron en el video: “La presión social, no lo debe de obligar aceptar algo que no quiera, al final de todo le hizo un favor saliendo corriendo”; “La presión social aplica para ambos”; “Recuerden que antes de proponer matrimonio, esto se debe conversar. No es un regalo sorpresa que te va a aceptar un sí”; “En el momento no dejas a la persona o la humillas; si no te interesa, después aclaras la situación”; “Es casado”, “corre correeee, ja, ja, ja”.