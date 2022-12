Video: joven fue plantada en su fiesta de quince y su familia pide apoyo para llenar el salón

La fiesta de quince años puede ser uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer, puesto que representa el comienzo de una nueva etapa, dejando atrás la niñez. Este evento suele ser compartido con los seres más cercanos para la anfitriona, pero no siempre sale bajo lo planeado.

Lisa Nayeli es una joven mexicana que se encontraba muy emocionada debido a que llegó el día de su fiesta de quince años, un momento con el que soñaba desde que era una pequeña niña. Razón por loa cuál invitó a familiares y amigos para que la acompañaran en su transición simbólica de niña a mujer.

En las invitaciones quedó estipulado que la hora de llegada al evento era a las 4:00 pm, en un salón que fue decorado con esfuerzo y dedicación por los padres de la menor en Veracruz, México. Pero inesperadamente ningún invitado llegó al lugar de la fiesta.

Con el paso de los minutos el ambiente se tornaba angustiante para Lisa, pero una pariente de la anfitriona se le ocurrió realizar una publicación en redes sociales exponiendo la situación de la joven.

“¿Quién jala a unos XV años? Dejaron solita a la quinceañera, no vinieron sus invitados, le cancelaron (…) Ella es Lisa, una quinceañera que, como todas las señoritas, estaba tan ilusionada con su fiesta, pero, lamentablemente, las personas que invitó no pudieron asistir y no sabemos las razones. Este es un día muy especial para ella”, escribió.

El poder de convocatoria de las redes sociales no se hicieron esperar, minutos después empezaron a llegar vecinos y conocidos que no estaban invitados inicialmente, pero que acudieron al llamado con el objetivo de no permitir que la noche soñada de Lisa Nayeli se convirtiera en toda una pesadilla.

Veracruz En Alerta conoció el caso y asistió a la fiesta para documentar el desenlace de la historia, allí se pudieron percatar de que la compañía no faltó. Lo que pintaba como una noche desastrosa, terminó siendo una fiesta soñada.

“Me rompe el corazón”

Es común que durante los primeros años de vida de un niño sus padres hagan un esfuerzo para que la celebración de su cumpleaños sea un momento mágico e inolvidable dentro de una importante etapa de la vida llamada infancia.

En redes sociales se viralizó la historia de una madre identificada como Breanna Strong que con la intención de celebrar el cumpleaños de su pequeña hija, organizó una fiesta especial, por lo que decoró el lugar del evento para que su hija se sintiera a gusto y además compró un gran pastel de cumpleaños para la ocasión.

Las mesas estaban decoradas, listas con sus respectivos platos y vasos para los invitados que tendrían que llegar en cuestión de minutos a compartir y celebrar junto a la niña. Sin embargo, con el paso del tiempo todo apuntaría a que la única acompañante de la pequeña Avery en esta aventura, sería su madre.

Según cuenta la propia madre, a la celebración estaban invitados 27 niños de la edad de su hija junto con sus padres, sin embargo, el día de la fiesta ninguno asistió.

En video quedó registrado como Breanna y su hija Avery se encuentran esperando a los invitados que nunca llegaron. A la mujer no le queda más que compartir una caja de pizza con su hija rodeada de sillas y mesas vacías.

“Dinero y tiempo perdido (...) esto me rompe el corazón de mamá”, expresó Breanna en la publicación hecha en TikTok.

La publicación se hizo viral y pronto empezaron a llegar cientos de mensajes de apoyo a la madre y su hija por parte de algunas personas que alguna vez vivieron esa misma situación incómoda y triste.

“Yo pasé lo mismo 50 invitados y solo dos llegaron una pena da porque anhelas ver a un hijo feliz te entiendo y fuerza”; “Ni falta que hace, solo teniendo a su familia a su lado ya es mucho”; “No importa que no hayan ido a tu fiesta, al rededor del mundo estamos con vos”; “No lo entiendo, cuánta crueldad”, fueron algunos comentarios de los internautas.