Video | Mujer le organizó fiesta de cumpleaños a su novio y le cantó por engañarla con su prima: “Amor, esto es para ti”

“Yo que me moría por ti. Yo que por ti todo arriesgué. Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno. Jamás te traicioné”, entona la chica.

El novio sintió que algo no andaba bien

Tras esta primera estrofa, el hombre de inmediato se da cuenta de que algo no está bien y por ello sus expresiones se muestran un poco más serias y preocupadas, mientras mira hacia otro lado.

“¿Qué creíste? ¿Que nunca me iba a dar cuenta de que me engañas con mi prima?” , le preguntó a su pareja, pero este se sintió acorralado y decidió responder con otro interrogante: “¿Pero cuál prima? Ante esto, la chica les pide a los invitados que graben y asegura tener pruebas en un teléfono.

“En este celular están todos los mensajes que prueban la infidelidad de ellos dos (...) Eres un mentiroso, ¿por qué no quieres aceptar las cosas? Aquí en el celular está todo. Espero que con ella, que tiene más dinero, te vaya superbién”, dijo la mujer un poco afectada.

El video no tardó en hacerse viral y ya cuenta con casi siete millones de reproducciones y más de 200 mil ‘me gusta’ . Además, también ha generado varios comentarios de los usuarios, algunos defendiendo el accionar de la chica y asegurando que con esta lección el hombre jamás volverá a ser infiel, mientras que otros la critican.

“Adoro los finales felices, pero faltó proyectar fotos y videos”, “cuando me sean infiel no diré nada, pero habrá señales”, “yo le cantaba, pero no gastaba mi plata”, “muy bien hecho, amiga, así es como tenemos que ser todas, una infidelidad y adiós”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.