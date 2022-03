VIDEO | Niña de 3 años salva a su hermana pequeña de ahogarse en la piscina de su casa

Si la menor no hubiera actuado de forma rápida, probablemente la historia tendría un trágico final.

Un registro de video ha estado rondando por las redes sociales hasta viralizarse; allí quedó consignado el momento en el que una pequeña cae a una piscina y empieza a ahogarse, mientras su hermana la ve.

Según recopilaciones, Kana Kanuengnit, de tres años, se encontraba cerca y logró poner a salvo a su hermana gracias a su reacción inmediata. Las dos niñas estaban en el patio de su hogar, situado en Chiang Mai, al norte de Tailandia, y junto a ellas se encontraba el padre de las menores llamado Apicit.

Todo sucedió el pasado 25 de febrero, pero en las últimas horas el video se ha viralizado por cada uno de los rincones de la internet. Es así como se puede observar al adulto de espaldas barriendo, mientras la pequeña camina cerca de la piscina donde. De un momento a otro, cae sin saber nadar. En consecuencia, su hermana la mira fijamente, se tensiona, pero su reacción fue rápida y grita a su padre para que corra a salvar a la menor. Si hubieran pasado unos segundos más, probablemente el final de la historia habría sido otro.

La situación quedó grabada en una cámara de seguridad de la residencia. El padre de las menores dijo: “Estaba barriendo cerca de la piscina y mi esposa estaba cocinando en la cocina detrás de la casa”, publicó The Sun.

“No estábamos planeando ninguna actividad en la piscina, así que no me di cuenta de lo que estaba pasando. Pero después de un momento de barrer de espaldas a la piscina, mi hija menor se cayó a la piscina”, agregó Apicit.

Asimismo, el hombre destacó que su hija, de tan solo tres años de edad, se convirtió en la heroína de su hogar: “Afortunadamente tengo un pequeño héroe: mi hija mayor”, comentó el padre de las dos pequeñas que, al escuchar la advertencias de Kana, se lanzó al agua.

Desde luego, los accidentes pueden suceder en cualquier sitio y por ello Apicit compartió una reflexión para cada cibernauta y padres de familia en general: “Creo que este es un gran ejemplo para recordarle a la gente que no puedes apartar la vista ni por una fracción de segundo cuando hay niños y agua. Quiero enfatizar esto a los padres con niños pequeños y una piscina para que coloquen una barrera alrededor de la piscina, si no, siempre deben tener cuidado”, dijo el residente de Tailandia en The Sun.

En otra parte del mundo, una joven de 13 años pasó alrededor de dos minutos debajo del agua luego de que su cabello se enredara en el filtro de una piscina. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del lugar y divulgadas por la madre de la menor en sus redes sociales. El incidente tuvo lugar el pasado 5 de diciembre de 2021 en el estado de Piauí, Brasil.

Rozana Pimente, madre de la niña, señaló en la publicación: “El siguiente video muestra a mi hija ahogándose como resultado de estar atrapada en una ventosa. Decidí compartir estas imágenes para que conozcan el peligro de este tipo de dispositivo”.

