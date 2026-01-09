Estados Unidos

EE. UU. lanza un operativo sin precedentes en Minnesota: revelan detalles de la Operación PARRIS que afecta a miles de migrantes

Habrá verificación exhaustiva de algunos extranjeros para proceder con miles de deportaciones en las próximas fechas.

Redacción Mundo
10 de enero de 2026, 3:37 a. m.
Las agencias de migración revisarán los estados de los refugiados en Minnesota.
Las agencias de migración revisarán los estados de los refugiados en Minnesota.

El Gobierno de Estados unidos lanzó una operación en el estado de Minnesota para investigar los refugios de inmigrantes con el fin de buscar casos de deportación y así expulsar del país a extranjeros indocumentados en masa, en medio de tensiones que se han elevado en aquel territorio nacional.

Se trata de la Operación Reverificación y Fortalecimiento de la Integridad de los Refugiados Post Admisión (PARRIS), que va a reexaminar los casos de 5.600 refugiados en el estado mencionado, la mayoría provenientes de países rivales o que representan un riesgo para Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) detalló que las evaluaciones se llevarán a cabo “mediante nuevas verificaciones de antecedentes y una verificación intensiva de las solicitudes de refugio”. Esta contará con el apoyo de las agencias de inmigración.

La operación fue anunciada ppor USCIS.

Las autoridades realizarán “verificaciones exhaustivas de antecedentes, reentrevistas y evaluaciones de mérito de las solicitudes de refugio”, agregó el organismo gubernamental en un comunicado oficial publicado en su página web.

“Minnesota es la zona cero de la guerra contra el fraude”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según el informe.

“Esta operación en Minnesota demuestra que la administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el sistema de inmigración estadounidense es utilizado como arma por quienes buscan defraudar al pueblo estadounidense”, indicó el funcionario. “Los ciudadanos estadounidenses y el Estado de derecho son siempre lo primero”.

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.
Las autoridades pueden proceder con miles de deportaciones.

Las investigaciones irán dirigidas a refugiados de países que Estados Unidos ha designado de alto riesgo, por presentar un peligro para la seguridad nacional. Entre esos, que son 39 en total, se encuentran Somalia, Venezuela, Haití, Cuba, Sudán, Yemen e Irán.

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

La medida se da en medio de polémicas en el estado, pues el pasado miércoles, un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó en contra de una mujer que, según él, “temiendo por su vida, disparó tiros defensivos”. La víctima perdió la vida en el incidente.

Los testigos y otros simpatizantes calificaron lo acontecido como “un acto de violencia doméstica”. Los hechos ocurrieron cuando agentes del ICE fueron bloqueados por algunos manifestantes para evitar sus intervenciones en la ciudad de Minneapolis.

Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, mientras la autenticidad de las imágenes sigue en revisión.
Grabaciones que circulan en redes muestran el momento en que un agente del ICE dispara contra Renee Nicole Good en Minneapolis, la mujer murió en el acto.

“Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros oficiales por parte de políticos santuario que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden, que enfrentan un aumento del 1.300% en los ataques en su contra y un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte”, sentenció un portavoz del DHS, según Fox News.

Los “políticos santuarios” son gobernantes de zonas donde hay una alta presencia de inmigrantes en situación irregular y las políticas de detención y deportación no son tan severas. Además de que suelen ser del Partido Demócrata, se oponen también a las demandas del Gobierno para expulsar a todos los extranjeros del país.

El USCIS confirmó que la operación inició hace meses y que, hasta ahora, se han identificado un par de casos de fraude migratorio en el estado, por lo que esta finalizará cuando se detengan todas las redes de inmigración ilegal.

