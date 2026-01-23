El último que se registró fue el 31 de diciembre de 2025. Las autoridades confirmaron la muerte de dos personas.

Bajo las órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, las fuerzas militares estadounidenses atacaron nuevamente un buque en el Pacífico Oriental. Las autoridades confirman la muerte de 2 personas.

La operación fue confirmada por el Comando Sur norteamericano, responsable de combatir el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Una persona sobrevivió, por lo que se activó un operativo de búsqueda y rescate. Las autoridades aseguraron que el buque era operado por organizaciones terroristas y estaba vinculado al narcotráfico.

En desarrollo...