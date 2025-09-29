Suscribirse

Estados Unidos

“Los días de Maduro están contados”: congresista de EE. UU. lanza dura advertencia en medio del despliegue militar

Funcionario afines al gobierno han presionado para que el país actúe en contra de Maduro.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 12:35 a. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Presidente de EE. UU. Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP/Getty Images

Ante el aumento de tensiones que se ha evidenciado entre Estados Unidos y Venezuela, varios funcionarios estadounidenses se han pronunciado, sugiriendo que su administración debería seguir adelante para detener a Nicolás Maduro.

El congresista republicano Carlos A. Giménez dijo: “¡Los días de Maduro están contados!”, mientras que Estados Unidos, desde hace semanas, desplegó sus fuerzas militares en el Caribe, cerca de territorio venezolano para combatir el narcotráfico y presionar al dictador.

El funcionario acompañó su mensaje, en X, junto a la réplica de un video del Departamento de Estado en el cual se alude a los operativos contra el tráfico de drogas y en el que aparece una imagen por la recompensa de Maduro, la cual alcanza los 50 millones de dólares.

El fin de semana, la administración de Donald Trump compartió un video sobre las operaciones que se han desempeñado en el Caribe.

Contexto: La grave amenaza de Maduro: esto hará si Venezuela “es agredida militarmente”

“La administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas”, se lee en el trino del departamento.

Para fortalecer las presiones, Estados Unidos denominó el Cartel de los Soles como una agrupación terrorista que trafica drogas hacia el país de Norte América, lo que pone en riesgo la vida de millones de estadounidenses, por lo cual deben atacarlo hasta su erradicación.

Carlos Giménez
Congresista republicano de EE. UU., Carlos Giménez. | Foto: GETTY IMAGES

Al mismo tiempo, se estableció que Nicolás Maduro —a quien Trump y su gobierno considera como ilegítimo— es el líder de aquella banda, por lo que es un prófugo de la justicia y debe comparecer ante un tribunal, directamente en Estados Unidos.

Contexto: Gobierno de Trump prepararía bombardeos dentro de Venezuela en los próximos días, revela NBC News

Se le suma que, con el paso de los días, la presidencia y altos funcionarios de la administración han sugerido que la primera potencia del mundo está cerca de capturar al líder del régimen venezolano.

Incluso, el Gobierno estadounidense compartió hace días fotos satelitales donde, según la administración, reside Maduro, y se sugirió entonces que el país podría bombardear aquel lugar.

Ataque a narcolancha en el Caribe.
Ataque de EE. UU. a narcolancha en el Caribe. Las imágenes fueron compartidas por la administración. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @DOWResponse

No es todo. El presidente Trump dijo ante los mandatarios del mundo en una cumbre de la ONU la semana pasada: “A todo matón terrorista que esté traficando drogas venenosas hacia los Estados Unidos de América: téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”.

Además, días atrás, NBC News reveló que altos funcionarios indicaron que dentro de los próximos días, Estados Unidos podría entrar a territorio venezolano.

Por su parte, Maduro ha negado su relación con el narcotráfico, y ha sentenciado que nadie podrá entrar a su país. Incluso, invitó al mandatario norteamericano a una reunión bilateral, la cual fue rechazada por la Casa Blanca.

Estados UnidosNicolás MaduroTrump

