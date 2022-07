A disparos asesinan a menor de edad en Piedecuesta, Santander

Un trágico suceso interrumpió la celebración de cumpleaños de un menor de 16 años en Piedecuesta, Santander. Atacado por hombres armados, el joven perdió la vida mientras compartía con sus amigos en un establecimiento comercial.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:30 de la noche del pasado sábado 2 de julio, mientras que la víctima, de apellido Calderón, se encontraba junto a varios allegados en el barrio El Trapiche, en el municipio de los ‘garroteros’.

De acuerdo con las versiones conocidas, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon en varias ocasiones en contra de la integridad del menor. Uno de los impactos de bala lo alcanza, justo en el área del pecho, causándole una herida de gravedad. Sus conocidos acudieron a auxiliarlo y lo llevaron hacia el centro hospitalario del municipio; sin embargo, y pese a sus esfuerzos, el joven falleció.

“Reprochamos todo este tipo de comportamientos, donde desafortunadamente pierde la vida un menor de edad por intolerancia, por algunas rencillas, por algunas situaciones que se estaban presentando en su momento para algunas comunidades”, fueron las declaraciones del señor Brigadier General, Samuel Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Con relación al asesinato que estremeció a Piedecuesta, el oficial indicó que se están adelantando las respectivas investigaciones para identificar y dar con el paradero de los responsables. “Vamos por un muy buen camino, yo creo que muy prontamente vamos a capturar a esa persona que le quitó la vida a este menor”, añadió.

Según indicó el portal ciudadano Avisperopiedecuestano, en redes sociales, en la zona alrededor del establecimiento comercial, en la carrera 4 con calle 12, hay cámaras de seguridad, las cuales pueden contener las imágenes del momento y que permitirían reconocer a las personas involucradas.

La Policía del departamento catalogó como lamentable el hecho y aseguró que se están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con su labor como autoridad.

“Como policía haremos justicia, también la tarea que nos toca de identificar, judicializar y capturar a las personas que infringen la ley”, precisó el Brigadier General, Samuel Darío Bernal Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Ataque a recluso en Piedecuesta

A través de redes sociales, una mujer recibió un video, donde aparecía su hijo recibiendo una feroz golpiza por parte de un grupo de hombres. El hecho que ocurrió al interior de la estación de Policía, ubicada en el municipio de Piedecuesta (Santander), fue denunciado por el abogado del joven.

“La madre me llama y me dice que en el video se observa cómo intentando acabar con la vida de su hijo. En seguida, nos dirigimos a la estación de La Cumbre y allí nos dicen que hace tres días lo habían trasladado a Piedecuesta, en este lugar la Policía nos dice que no se habían dado cuenta de la situación, pero la celda es tan pequeña que es imposible no se enteren”, dijo Julián Fernando Duarte Ballesteros, abogado del joven a SEMANA.

En las imágenes recibidas por este medio, pero que también se difundieron con gran velocidad a través de las redes sociales, se puede ver cómo un grupo conformado por ocho prisioneros atacan a Brayan Calderón, quien se encontraba detenido desde hacía seis meses en la estación de Policía del municipio de Floridablanca y fue trasladado esa semana a Piedecuesta.

Por varios minutos, el joven recibió puños, patadas y toda clase de golpes, inclusive le llegaron a causar heridas con arma blanca en varias partes del cuerpo, como la espalda, los brazos y las piernas.