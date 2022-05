“Agradezco a Gustavo por su apoyo”: Daniel Quintero responde a video de su reunión con Petro

Tras la polémica que desató la revelación de un video de Daniel Quintero que evidencia su afianzada relación con Gustavo Petro, el suspendido alcalde de Medellín aprovechó sus redes sociales para responder a las críticas y agradecer al candidato a la Presidencia de la República.

En el video se puede ver al líder del Pacto Histórico saliendo de la casa de Quintero y subiéndose a una camioneta de color blanco. Según explica el alcalde en su trino, Petro iba acompañado de su hija y las autoridades estaban al tanto de dicha reunión, por lo que el encuentro no era un secreto.

Además, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo del candidato presidencial en la lucha que actualmente enfrenta Quintero contra su suspensión de parte de la Procuraduría.

“Ayer recibí a Gustavo Petro y a su hija en nuestra casa. Mi vecino no se tenía que esforzar tanto grabando. De la visita sabía la Policía, la UNP y media ciudad. Agradezco a Gustavo por su apoyo y consejo para enfrentar la inconstitucional decisión de la Procuraduría”, escribió el hoy suspendido alcalde de Medellín.

Hasta el momento, Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la reunión ni se conoce a fondo lo tratado durante ella.

Cabe resaltar que el pasado viernes, Gustavo Petro, líder de las encuestas de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, dejó claro lo que haría con el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, si es que llega a ser presidente de Colombia.

“De ser presidente se acaba la usurpación de la alcaldía Medellín. El voto de la ciudadanía medellinense se respeta”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter oficial y sobre una publicación que hizo el alcalde encargado de esa ciudad, Juan Camilo Restrepo.

Además, durante el cierre de campaña en Medellín, Gustavo Petro manifestó su apoyo al hoy suspendido alcalde de la ciudad al comentar que la capital de Antioquia está viviendo una situación similar a la que hubo en Bogotá y que calificó como “la expropiación a los pueblos de sus derechos políticos”.

En el evento que se llevó a cabo en Carabobo Norte y que contó con la presencia de miles de personas, Petro comparó su destitución con la situación que enfrenta hoy Quintero, asegurando que esta decisión va en contravía de la ley, de sus derechos y del pueblo que lo eligió, por lo que se estaría cometiendo un abuso de poder, según él.

“Si se prohíbe quitarle los derechos políticos al alcalde de Medellín, entonces hoy, hay que decirlo así, estamos viviendo una dictadura, un régimen tan parecido y similar como el del vecino país”, dijo Petro en su discurso.

Así mismo, en días pasados Quintero, reveló desde Bogotá que en “solidaridad” con la situación que está atravesando, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le puso abogado para defenderse del proceso disciplinario.

“Hoy ha iniciado la defensa jurídica del mandato popular de los ciudadanos de Medellín y ha iniciado la defensa jurídica del intento de un gobierno que ha ternado a una procuradora y han hecho un equipo para sacar a todos aquellos que están en contra de sus ideas”, sostuvo Quintero.

También anotó: “He venido con el abogado Héctor Alonso Carvajal, quien me acompaña aquí, le he dado el poder, tengo que decir además que ha sido el abogado que en solidaridad Gustavo Petro me ha puesto para que defendamos la democracia”.