Alcalde de Cartagena no descarta hipótesis tras desaparición de Tatiana Hernández: “es fuerte lo que voy a decir”

“ No podemos descartar nada. No se puede descartar nada. Ahora; tampoco es cierto que haya una estructura asentada - en Cartagena- raptando niñas en la ciudad”, dijo puntualmente Turbay en La FM.

“En el análisis que hace el equipo de investigación, nos dice; es fuerte lo que voy a decir, no. Es que Tatiana no tiene un perfil para estar en una acción de vinculación a una posibilidad de esas. Pero, nada se puede descartar. Imagínate una reunión de esas y la Policía no tiene un informe final, la Fiscalía no tiene una decisión final. Entonces, es muy fuerte y yo espero tener buenas noticias para la familia de Tatiana y que ella pueda regresar viva al seno de su hogar”, agregó el alcalde de Cartagena en la emisora citada anteriormente.