Atención: liberados dos menores de edad, secuestrados por el ELN desde el 24 de noviembre

Dos menores de edad que estaban secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, desde el pasado 24 de noviembre en Saravena, Arauca, fueron liberados, según información de este jueves dada a conocer de parte de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con información difundida por el Canal RCN y Caracol Televisión, la causa o justificación del secuestro habría sido la participación de los menores en el apoyo logístico a un atentado terrorista ejecutado por las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la información dada a conocer en un comunicado por la Defensoría, una misión humanitaria que incluyó a la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, permitió conducir a la liberación de los dos menores de edad.

“Junto a @CICR_co y la Iglesia Católica realizamos una misión humanitaria para la liberación de dos menores de edad que estaban en poder del Eln desde el pasado 24 de noviembre en #Arauca. Activamos ruta de protección junto a @ICBFColombia”, publicó la Defensoría del Pueblo, respecto a la misión.

Junto a @CICR_co y la Iglesia Católica realizamos una misión humanitaria para la liberación de dos menores de edad que estaban en poder del Eln desde el pasado 24 de noviembre en #Arauca. Activamos ruta de protección junto a @ICBFColombia.



Comunicado 👉🏽 https://t.co/ZrccvBAWum pic.twitter.com/PnjXvqvI7g — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 8, 2022

Según la entidad estatal, se realizará el reestablecimiento de derechos de los jóvenes de parte del ICBF: “La misión humanitaria ya activó la ruta de protección y entregará los dos menores de edad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que se les adelante el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos”.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, destacó la importancia de esta liberación y reconoció la relevancia de gestos de paz, de parte de los grupos armados ilegales, para avanzar en los diálogos con distintos grupos, que viene impulsando el Gobierno nacional.

“Desde la Defensoría del Pueblo seguimos disponiendo nuestros canales humanitarios y nuestra experiencia de mediación para facilitar el retorno seguro de todas las personas que se encuentran en poder de grupos armados ilegales”, aseguró Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que los grupos armados ilegales no incluyan a los menores de edad, en ningún acto relacionado con el conflicto armado.

El ELN habría obligado a un medio local a publicar información

El medio local Saravena Noticias, habría sido obligado por el ELN a publicar un video, informando sobre la retención de los jóvenes. De acuerdo con Noticias RCN, el medio habría aclarado lo siguiente: “pedimos excusas desde este medio de comunicación a sus familias, por la difusión de este video, ya que lo hacemos bajo presión”.

Uno de los jóvenes explica en el video que lo habían contactado para tirar una granada, que le habían ofrecido plata y además lo habían amenazado de convertirse en objetivo militar, en caso de no acceder a la solicitud: “Y bueno, pues que si no lo hacía era objetivo militar yo y mi familia y yo con tal que no le pase nada a mi familia, lo hice”, dice el menor en el video.

Uno de los menores de edad, de 16 años, habría sido secuestrado mientras se encontraba en su casa y habría sido llevado a la fuerza frente a su madre.

El personero del municipio de Saravena, Josse Luis Lasso Fontecha, habló de que otros menores que habrían sido retenidos a través del mismo mecanismo: “Han llegado sujetos armados que se los han llevado en vehículos”, dijo días antes en declaraciones a Noticias Caracol.

Lasso añadió que muchos de los menores terminan accediendo a las peticiones de grupos armados como las disidencias de las Farc, de participar en atentados, porque su vida y la de sus familias se ven amenazadas por los mismos grupos.

El ELN ha hablado de “alivios humanitarios” desde Caracas, donde las delegaciones de paz del Gobierno y el grupo armado se encuentran en diálogos, sin embargo, la violencia sigue siendo particularmente fuerte en la región, y el reclutamiento o retención de menores de edad, continúa siendo una amenaza.