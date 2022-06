Balance: más de 1.900 denuncias se han presentando en estas elecciones, según el Ministerio del Interior

Avanza la jornada electoral de segunda vuelta para la Presidencia en el periodo 2022 -2026. En la mañana, los dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, le cumplieron a Colombia ejerciendo su derecho al voto. Ahora, comenzó la jornada de la tarde y el ministro del Interior, Daniel Palacios, compartió un balance en relación con las denuncias electorales.

Al lado del ministro de Defensa, Diego Molano, y miembros de la fuerza pública, se dio a conocer que debido a la ola invernal y ausencia electoral se ha hecho el traslado de 18 puestos de votación en el país, pero no se ha hecho ningún traslado por situaciones que comprometan al orden público.

Así las cosas, Palacios hizo una invitación masiva para que los colombianos que aún no han salido a votar lo hagan de forma libre. Luego de esto, compartió el balance de las denuncias que se han presentado durante estos comicios.

La cifra que expresó el funcionario público fue de un total de 1.938 quejas y denuncias a través de la plataforma Uriel. De estas, 1.878 han sido en territorio colombiano y el resto fuera del país. A nivel nacional, 454 son de Bogotá, 382 en Antioquia, 163 en Valle del Cauca, 102 en Santander y 77 en Bolívar.

Según el reporte, de estas denuncias, la gran mayoría son quejas contra jurados de votación (250), utilidades relacionadas con aspectos logísticos de las elecciones (219), constreñimiento al sufragante (207) y por intervención en política de servidores públicos (172).

El encargado de formular, coordinar y ejecutar la política pública, los planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario explicó que estas quejas y denuncias ya entraron en un proceso de investigación y análisis por cada uno de los órganos competentes, como la Procuraduría, Registraduría, Policía y Contraloría.

Para finalizar, Daniel Palacios precisó que se espera que el desarrollo de la jornada termine de la mejor manera posible.

“Vamos a reconocer los resultados sean los que sean”: Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro

Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, habló con SEMANA, luego de sufragar. Junto a su familia y mascota, el hombre estuvo en el Colegio Liceo Francés, explicó que la jornada esta llevándose de forma ágil.

Prada se pronunció respecto a la solicitud del registrador Alexander Vega a Gustavo Petro sobre la aceptación de los resultados de estos comicios. En cuanto a este tema, el jefe de debate del Pacto Histórico mencionó que no le dijeron lo mismo a Hernández.

“Hay cositas que no nos dejan estar plenamente tranquilos, pero lo que tenemos es un ejército de más de 82 mil testigos electorales que cubren casi las 100 mil mesas que hay. De manera que confiamos en que nuestra propia fuerza cuide los votos y cuide la democracia”, precisó.

En cuanto la aceptación y reconocimiento de los resultados Prada le dijo a este medio: “Claro que sí, vamos a reconocer los resultados sean los que sean. Lo que no vamos es a dejar de opinar si encontramos algún tipo de inconsistencia en cualquier puesto de votación o cualquier tipo de inconsistencia; la vamos a tramitar ante las autoridades competentes para eso esta la Registraduría, la Contraloría, los Jueces de la República, etc”.

Para terminar, el jefe de debate de Gustavo Petro se refirió respecto a la credibilidad del Registrador Alexander Vega.

“Yo he creído siempre en las instituciones colombianas, he sido un hombre de las instituciones, he sido parte de ellas. De manera que espero que funcionen hoy cabalmente”, concluyó Alfonso Prada.