Importante: Bonnie se aleja de la isla de San Andrés y se dirige hacia Nicaragua

Luego de un análisis profundo en el puesto de mando unificado permanente, liderado por el Director la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, desde la Sala de Crisis Nacional informaron que la tormenta Bonnie avanza en su paso por la isla de San Andrés, pero, se aleja en dirección hacia el sur de Nicaragua.

“Tenemos muy buenas noticias, el Ideam nos ha dado toda la información pertinente sobre lo que ha sucedido en el día y lo que sucederá en las próximas horas. Vemos como la tormenta tropical se aleja de San Andrés, se aleja de Providencia”, anunció el director de la unidad.

A la 1:00 de la tarde de hoy, como lo pronosticó el instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (ideam) fue el momento más cercano de la tormenta tropical Bonnie a la isla de San Andrés, a 151 km. Pero, a las 7:00 de la noche, su distancia de la isla era a 220 kilómetros aproximadamente al occidente.

“Hacia la 1:00 de la mañana su distancia de la isla será de 329 kilómetros, se acerca a Nicaragua y esas son buenas noticias para el país, para San Andrés y para Providencia”, añadió González.

Sin embargo, el funcionario indicó que continuará el monitoreo durante toda esta noche y hasta las primeras horas de la mañana de este sábado 2 de julio.

“Hemos hecho un gran ejercicio de simulación, un simulacro muy bueno para el país. Recibimos las instrucciones del presidente Iván Duque, de atender esto que se presentaba, desde el primer momento”, manifestó el director de la UNGRD.

Así mismo, indicó que algunos vuelos fueron reportados por la Aerocivil con dificultades hacia Providencia, pero todos se mantuvieron con normalidad.

Hasta el momento y según ese mismo informe, no se registran personas fallecidas por emergencias ni personas lesionadas. ”No hemos tenido ninguna persona que haya perdido la vida, no hemos tenido heridos, ha habido algunas afectaciones muy leves en San Andrés y todo está siendo atendido por el consejo departamental de gestión del Riesgo”, agregó.

Finalmente, el funcionario dio gracias a todos los organismos de socorro, a la comunidad y a los que participaron en la contención y prevención de las emergencias.

“Agradecemos a los consejos departamentales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Choco, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre, que nos acompañaron durante todo este tiempo, a los medios de comunicación, gracias por brindar la información oportuna para darle tranquilidad a toda la comunidad”.

Añadió que tienen información que se avecina otra onda tropical cerca y estarán monitoreándola para, si es necesario, nuevamente activar todas las unidades, y puedan actuar de manera articulada como lo han hecho estos días.

Con este informe se dio por terminado en Colombia los puestos de Mando Unificados en relación con la tormenta.

Ideam reveló pronóstico para este fin de semana de puente festivo sobre el mar Caribe

Luego de que el sistema que atraviesa el mar Caribe se convirtiera en la tormenta tropical Bonnie, cerca de la isla de San Andrés, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló cuál será el pronóstico de lluvias durante este fin de semana con lunes festivo.

“Las precipitaciones de mayor intensidad se presentarán para el día sábado 2 de julio en el occidente del mar Caribe colombiano, así como en algunos sectores del norte de la región andina, sur y occidente de la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, indicó la entidad.

Para el día domingo 3 de julio la situación será diferente. Según el pronóstico, se prevé descenso en las precipitaciones.

Sin embargo, para el día lunes 4 de julio se registrará un incremento de las lluvias, especialmente en la región Pacífica centro y sur de la Andina, así como en las regiones Caribe, la Orinoquia y la Amazonia.