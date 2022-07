“Cuenta con nuestra experiencia”: Claudia López se reunió con Francia Márquez | ¿De qué hablaron?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, junto con varios funcionarios de su gabinete, e incluso con la compañía de su esposa, la senadora Angélica Lozano, se reunió en la tarde de este jueves 21 de julio, con la vicepresidenta electa de la República, Francia Márquez, en las instalaciones del Palacio Liévano.

Según lo reportó la mandataria local en su cuenta de Twitter, la reunión sirvió para explicarle a Márquez cómo ha funcionado el sistema de cuidado a las mujeres que la alcaldesa López ha promovido en la ciudad durante su administración y se ofreció para ayudarle a implementar esta iniciativa a nivel nacional.

“Con alegría recibimos a la vicepresidenta Francia Márquez. Un honor compartirle el sistema de cuidado y programas de educación que están cambiando la vida de miles de mujeres y jóvenes en Bogotá. Cuenta con nosotros y con nuestra experiencia para implementarlos a nivel nacional”, aseguró la burgomaestre.

Con alegría recibimos a la vicepresidenta @FranciaMarquezM! Un honor compartirle el #SistemaDeCuidado y programas de educación que están cambiando la vida de miles de mujeres y jóvenes en Bogotá. Cuenta con nosotros y con nuestra experiencia para implementarlos a nivel nacional. pic.twitter.com/wYlCRQJTk1 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 21, 2022

López agregó: “Tuvimos la oportunidad de contarle cómo funcionan nuestras manzanas del cuidado donde ofrecemos tiempo, respiro, educación y generación de ingresos a las mujeres cuidadoras, a la par que cuidamos a los que ellas cuidan y enseñamos al resto de su familia que a cuidar se aprende”.

Finalmente, la alcaldesa puso a disposición de la vicepresidenta Márquez el equipo de la Alcaldía de Bogotá que estructuró el sistema de cuidado, con el que hoy en día miles de mujeres se ven beneficiadas en toda la ciudad.

“Todo nuestro equipo de la Alcaldía, que con el apoyo de ONU Mujeres, montó el Sistema Distrital de Cuidado, queda a disposición de nuestra maravillosa vicepresidenta y su equipo para apoyarlas en todo. Vamos por la paz, el cuidado y la inclusión de las mujeres en cada territorio”, puntualizó López.

Todo nuestro equipo de @Bogota, que con el apoyo de @ONUMujeresCol, montó el Sistema Diatrital de Cuidado, queda a disposición de nuestra maravillosa Vicepresidenta y su equipo para apoyarlas en todo.

Vamos por la paz, el cuidado, y la inclusión de las mujeres en cada territorio! pic.twitter.com/xTMnSJGD49 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 21, 2022

Del odio al amor

Mientras meses atrás se cuestionaban mutuamente, hoy en día la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, entraron en una especie de ‘idilio de amor’.

Así quedó demostrado desde el pasado jueves 23 de junio, cuando López y Petro se reunieron para conversar sobre los temas clave para la ciudad en el nuevo gobierno.

La alcaldesa Claudia López se reunió con el presidente electo, Gustavo Petro, para hablar sobre los proyectos conjuntos entre Bogotá y la Nación. - Foto: Tomada del Twitter de Claudia López.

“Mil gracias al presidente electo Gustavo Petro por su disposición y tiempo para que conversáramos sobre temas clave de ciudad y país. Él cuenta conmigo y yo con él para sacar adelante los programas de cambio social, económico y ambiental que apoyamos los bogotanos y colombianos”, aseguró la mandataria, en su cuenta de Twitter en su momento.

La relación entre Claudia López y Gustavo Petro ha pasado por diferentes etapas, varias de ellas, de desacuerdos y reproches.

Aunque ella lo respaldó junto con su Partido Verde en la segunda vuelta presidencial de 2018, la ruptura entre ambos fue casi irreparable.

Todo empezó cuando Claudia López tomó la decisión de continuar la obra del metro elevado que contrató el entonces alcalde Enrique Peñalosa. Petro le exigió que reversara dicho contrato, pese a que estaba adjudicado y exponía a la nación a una demanda multimillonaria de los constructores chinos.

“Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla”, fueron las palabras que Petro escribió en su momento rechazando la postura de López.

Ya una vez posesionada como alcaldesa, la pelea entre López y Petro continuó al rojo vivo. El tono subió de nivel, a tal punto de llegar a los insultos y las palabras de grueso calibre.

La mayor confrontación entre ambos se vivió en 2021 en el marco del paro nacional. La polémica se desató porque la alcaldesa acusó al petrismo de estar detrás del vandalismo en diferentes puntos de la ciudad y particularmente al senador Gustavo Bolívar, investigado por su posible financiación de la primera línea. El señalamiento de la alcaldesa sucedió luego del incendio de un bus nuevo del SITP en Suba, quemado por un grupo de delincuentes.

“Claudia López, eres una rastrera de la peor calaña. Te quedó grande la ciudad y descargas las culpas en otros. Mediocre”, le dijo Bolívar, en una desafortunada respuesta.

Como era de esperarse, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, respaldó en su momento a Bolívar y tildó de ataque “trapero” las denuncias de la mandataria.

El rifirrafe entre ambos fue aumentando con el pasar de las semanas, a tal punto de que en diciembre del año anterior, López y Petro se reunieron para establecer un pacto de no agresión entre ambos. Se trató de una estrategia para destrabar las iniciativas de la administración distrital.

De hecho, en un debate de SEMANA al Pacto Histórico, Petro dio señales de la nueva relación que estaba surgiendo con la alcaldesa López.

Cuando le preguntaron qué opinaba sobre Claudia López, una de sus mayores contradictoras en los últimos meses, sonrió y respondió: “Reconciliación”.

Esa reconciliación siguió en firme a tal punto que para llevar a feliz término ese pacto de no agresión, López le ordenó en su momento al entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que buscara reuniones con diferentes sectores del petrismo.

Después de ese pacto, no se volvieron a escuchar cuestionamientos entre Petro y López. Esta nueva relación entre Petro y López se da a pesar de que la propia esposa de la alcaldesa, Angélica Lozano, afirmara que Petro “es una mala persona”. A pesar de ello, la senadora de la Alianza Verde se unió a la campaña del Pacto Histórico.