“Debe ir dirigido a una práctica deportiva”: la frase clave del fallo que le prohibió a De la Espriella utilizar la camiseta de la Selección Colombia

Una verdadera tormenta política y jurídica generó el fallo que le prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella o a cualquier integrante de su campaña el uso de la camiseta de la Selección Colombia para participar en eventos políticos o debates.

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Para los seguidores del candidato, dicha medida cautelar va en contravía del derecho a la libertad de expresión.

En el fallo, conocido en su totalidad por SEMANA, el juzgado de conocimiento de Bogotá consideró que la medida se hacía necesaria puesto que el país está viviendo un ambiente electoral intenso de cara a la segunda vuelta a la Presidencia.

En un párrafo se pone de presente la necesidad de restringir el uso de la camiseta de la Selección Colombia para eventos de tinte político.

“Es evidente que el uso de la camiseta de la Selección de Colombia de fútbol o cualquier otro distintivo de la misma debe ser usado en escenarios propios, como son los escenarios o contiendas deportivas, para lo cual ha sido diseñada y utilizada por los jugadores que integran toda la Selección de Colombia”, indica.

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En este sentido, reseña que el uso de esta indumentaria deportiva debe ser utilizada en un campo meramente deportivo, “más no político”.

El hecho de que el candidato la hubiera utilizado en multitudinarios eventos políticos junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y varios integrantes de su campaña, generó un llamado de atención por parte del juez.

“Pues otro uso publicitario diferente se sale de ese escenario que no le corresponde, donde lógicamente, al ser utilizada por el candidato presidencial aquí accionado, señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, y demás miembros de su partido político, Defensores de la Patria, lógicamente impregnan a dicha camiseta o distintivo alguno de la Selección de Colombia de Fútbol en un símbolo diferente para el cual fue creada y diseñada”, indica.

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Para el juez, el uso de esta camiseta se realizó de manera “parcializada” hacia la campaña de Abelardo de la Espriella, “cuando lo ideal es que, básicamente en la contienda electoral que en estos momentos se está llevando a cabo en todo el país, es que se resguarde la neutralidad de las campañas políticas de cara al uso de uno u otro símbolo nacional, que en particular se ha usado la camiseta de la Selección Colombia de Fútbol”.

En otro de los apartes de la decisión, se cita que en las redes sociales y la publicidad de la campaña presidencial uno de los principales símbolos ha sido la camiseta de la Selección Colombia.

“Siendo un símbolo deportivo nacional, que por regla general debe usarse en escenarios y espacios deportivos y no para fines publicitarios de la campaña presidencial del candidato accionado”, agrega.

Ciudadanos apoyando la campaña de Abelardo de la Espriella vestidos con la camiseta de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Ivan Valencia

Por ello, se consideró necesaria la medida cautelar.

En la tutela se pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación, y al derecho de elegir y ser elegido del accionante.

“Cercena el derecho a la igualdad de ser usada dicha camiseta frente al otro candidato presidencial, a sus posibles electores, dentro de los cuales se encuentra el accionante, toda vez que el uso indebido de dicha camiseta se está parcializando hacia la candidatura del accionado y su partido político”, enfatiza.