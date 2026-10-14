Defensa de Eva Ferrer advirtió que le “entregará la evidencia” a la Fiscalía para que se conozca toda la verdad

Después de sostener una reunión en el búnker de la Fiscalía, el abogado Jhony Batalla llegó a un plan metodológico para la entrega de toda la evidencia relacionada con las denuncias de Eva Ferrer en entrevista con SEMANA.

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Las investigaciones se adelantan por las presuntas actividades ilegales que habrían liderado la ahora ex primera dama Verónica Alcocer y un grupo de funcionarios del Dapre y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, según denunció su antigua amiga, asesora y funcionaria del gobierno Petro.

El jurista señaló que en este plan metodológico se estableció la forma en que se entregará la respectiva información.

“Se van a dar pasos para que, efectivamente, Eva entregue la evidencia y entonces sobre eso estamos cumpliendo el trabajo que nos encomendaron. Garantizar el debido proceso y la finalidad del proceso, que no es otra cosa que la verdad”, precisó.

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El apoderado de la exasesora gubernamental indicó que con esta evidencia se podrá esclarecer el caso y avanzar hacia uno de los fines de la justicia: “Condenar a los verdaderos culpables si se esclarece que estamos en presencia de estas conductas criminales”.

En la reunión con la fiscal del caso, el abogado pidió que se lleve a cabo un estudio de seguridad a la exasesora, quien actualmente se encuentra fuera del país por motivos de seguridad.

Eva Ferrer, exasesora del gobierno Petro, habló del supuesto papel de Verónica Alcocer en lo que ella definió como una organización criminal. "Era la jefa de la banda". Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Radicamos un estudio de protección para medir el riesgo actual de Eva, que para mí es inminente”, detalló. Por ahora, no se ha fijado una nueva fecha para la diligencia ante la Fiscalía General.

A primera hora de este 14 de octubre, la defensa de Ferrer aseguró que su cliente ha recibido mensajes amenazantes después de la publicación de la entrevista con SEMANA.

Según Ferrer, la entonces primera dama habría utilizado los aviones de la FAC para trasladar droga y dinero ilícito.

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En esos mismos aviones se habría llevado a Colombia dinero en efectivo. Estos recursos habrían sido utilizados para financiar varias campañas políticas.

El testimonio de Eva Ferrer tiene un gran peso si se tiene en cuenta que fue una de las personas más cercanas a Verónica Alcocer. De su mano llegó a la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.

Después de la elección de Petro, llegó al Gobierno a ocupar varios cargos importantes desde los que tenía acceso a información de primera mano.