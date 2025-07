Día cero para Álvaro Uribe Vélez: estos son los escenarios jurídicos en la lectura del fallo que se hará este lunes

La jueza 44 de conocimiento de Bogotá evaluará en su decisión si la Fiscalía General pudo soportar el escrito de acusación contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos. O, si, por el contrario, los señalamientos contra Uribe no pudieron ser demostrados durante la etapa de juicio que se extendió durante cinco meses.

La Fiscalía General le dio plena credibilidad a las versiones de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, conocido con el alias de Víctor. Sin embargo, para la defensa del expresidente Uribe estos no son más que dos testigos mentirosos que solamente han buscado benéficos judiciales y económicos.

En meses posteriores llegó al punto de decir que no conocía al congresista, para luego, en una extraña versión, asegurar que un representante del expresidente Uribe le había ofrecido 200 millones de pesos para que acusara a Iván Cepeda de estar detrás de un complot contra el exjefe de Estado.

El abogado Diego Cadena reconoció que le había entregado un dinero a Víctor como ayuda humanitaria puesto que un familiar del exparamilitar lo había contactado para decirle que un hijo menor de edad estaba en el hospital y él no contaba con los recursos económicos para comprar medicinas. Frente a este caso, en específico, el expresidente Uribe aseguró que en nunca habría autorizado este pago.

Por esto, la defensa del expresidente no ha dudado en c onsiderarlo un testigo sin ningún tipo de credibilidad. “Este señor tiene un total menosprecio por la verdad, llegando a decir que si a él le decían que había visto a la Virgen del Carmen dejar caer al Niño él mismo lo decía”, reseñó Jaime Granados.

En el caso de Juan Guillermo Monsalve Pineda, las contradicciones y vacíos son más constantes. Ha modificado su versión sobre sus supuestos vínculos con el Bloque Metro de las AUC; las veces que habría visto a los hermanos Uribe Vélez en la finca Guacharacas; las amenazas que supuestamente recibió por no retractarse y las presiones del abogado Diego Cadena.

No fueron pocos los testigos que coincidieron en afirmar que, en efecto, Monsalve había manifestado abiertamente su deseo de retractarse de todo lo dicho contra el exmandatario, mostrándose muy arrepentido por creer en las ofertas que le había puesto sobre la mesa el senador Iván Cepeda que incluían asilo para su familia, acceder a los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una pronta salida de prisión.

Incluso, en varias oportunidades, su padre y hermano mayor han contradicho su versión. Por esto, para la defensa del expresidente Uribe “Monsalve no es testigo de nada” pues no le consta absolutamente nada de lo que se ha investigado en este extenso proceso judicial.

Los escándalos del llamado “testigo estrella”

Por medio de mensajes de voz mediante la aplicación de WhatsApp, Monsalve le cuenta que no había querido bajar a reunirse con el mencionado abogado. Sin embargo, desde adentro de la cárcel estaba recibiendo presiones para se retractara.

“Parece un monólogo”, enfatizó el abogado Jaime Granados durante sus alegatos de conclusión el pasado 1 de julio. “Surge el interrogante de por qué el senador Iván Cepeda Castro no puso a consideración la conversación completa y su celular para realizar una extracción forense de las conversaciones que tuvo con Monsalve”.

En el desfile de testigos, varios internos aseguraron que Monsalve se ufanaba de decir que gracias a la gestión de Iván Cepeda no lo iban a trasladar a ninguna cárcel. Demostrando así todos los beneficios de los que gozaba.

Los relojes espía

Estas grabaciones se realizaron el 22 de febrero de 2018 y, según el escrito de acusación de la Fiscalía, es una de las pruebas clave que demuestra las presiones a Monsalve para que firmara su retractación. Sin embargo, al sol de hoy no se sabe quién ingresó estos elementos tecnológicos a todas luces restringido por el Inpec, cómo Juan Guillermo Monsalve aprendió a utilizarlos y; lo más importante, quién los retiró.

El papel de Deyanira Gómez

Para esto, se habría fraguado un plan para que Diego Cadena visitara en la cárcel a Monsalve quien, pese a sus versiones, había manifestado pública y abiertamente a sus compañeros de patio que tenía la intención de retractarse puesto que Iván Cepeda no había cumplido con lo prometido.

El 21 de febrero de 2018, el jurista fue hasta la cárcel como apoderado del expresidente Uribe sin embargo, como lo relataron otros testigos, al no ser un nombre tan conocido y no saber si en efecto era abogado del exmandatario, Monsalve no bajó al encuentro.