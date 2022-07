¿Dialogar o no? La duda que plantea el sector duro del petrismo

El presidente electo Gustavo Petro subió su favorabilidad entre los colombianos y muchos lo atribuyen a su intención de crear un espacio de reconciliación.

El llamado acuerdo nacional, el cual lidera y acoge a todos los sectores de la sociedad, ha logrado hasta que Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez tengan hoy un canal de diálogo permanente.

Sin embargo, a pesar de los resultados favorables, un sector del petrismo pura sangre aún no está de acuerdo con abrir el diálogo a todos los sectores y lograr consensos para lograr gobernabilidad.

Gustavo Bolívar, cabeza de lista al Senado, lidera esta fracción del Pacto Histórico. Este grupo sigue con la beligerancia de la campaña y considera que el diálogo significa dejar a un lado las banderas que defendieron cuando fueron oposición.

La primera ruptura clara dentro del Pacto Histórico se dio a conocer cuando, por decisión del mismo Petro, el senador Roy Barreras fue elegido como futuro presidente del Senado de la República. Bolívar y Alexander López, de las entrañas de la izquierda y quienes también querían el cargo, atacaron a su compañero de bancada por no significar el “cambio” que propone la colectividad.

Por su agresividad en redes y por desobedecer los consensos, Bolívar se ha vuelto incómodo. El senador estaría cada vez más alejado de Petro, sin labores dentro de las movidas previas a la posesión del Congreso y la del presidente.

A pesar de que la molestia se ha dado a conocer, Bolívar sigue trinando en contra del diálogo y la apertura.

Cambio sí, pero no a cualquier precio.

Cambio sí, pero no con cualquiera.

Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses.

Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de h. a campesinos ni a quienes saquean el Estado — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 6, 2022

“Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de campesinos, ni a quienes saquean el Estado”, escribió el senador en Twitter.

El senador electo César Pachón, quien se encuentra en labores de diálogo nacional, lanzó una dura indirecta a Bolívar por sus trinos y el efecto que estos tienen en la iniciativa de Petro.

La causa no se entrega. La causa se defiende.

El diálogo es con todos los sectores y más en sectores tradicionalmente de derecha como el campesinado.

Ahora si, ojo con los que creen que el diálogo es impunidad. — César Pachón (@CesarPachonAgro) July 6, 2022

“La causa no se entrega. La causa se defiende. El diálogo es con todos los sectores y más en sectores tradicionalmente de derecha como el campesinado. Ahora si, ojo con los que creen que el diálogo es impunidad”, dijo el senador.

Luego, el senador sugirió que aquellos que se oponen al diálogo deberían seguir el ejemplo de su líder: “Si Petro habla con sus opositores, nosotros debemos seguir el ejemplo. Si él que fue perseguido por décadas entiende su responsabilidad, nosotros no podemos hacernos los distraídos. Sí yo sé, no es fácil, no es cómodo, pero es el esfuerzo que merece nuestro país”.

En otro trino, reiteró que quien propuso el diálogo fue Petro, a pesar de que “dejar los egos bien atrás” sea difícil para algunos. A su vez, dijo que este sector se siente “cómodo” en la oposición.

El que nos propuso el Dialogo Nacional es nuestro presidente @petrogustavo. Entiendo que algunos eso les parezca difícil y no les voy a mentir significa dejar los egos bien atrás.

Ya no somos oposición (algunos quizás se sienten más cómodos allí) yo quiero transformaciones reales — César Pachón (@CesarPachonAgro) July 6, 2022

“Ya no somos oposición (algunos quizás se sienten más cómodos allí). Yo quiero transformaciones reales”, trinó Pachón.

Los que creen que el dialogo es impunidad le están dando la razón a los que desde la derecha reaccionaria critican y criticaban los diálogos de paz.#Pilas — César Pachón (@CesarPachonAgro) July 6, 2022

Incluso, Pachón comparó a este sector con la derecha que se opuso al acuerdo de paz: “Los que creen que el dialogo es impunidad le están dando la razón a los que desde la derecha reaccionaria critican y criticaban los diálogos de paz. Pilas”.

Cada vez hay más integrantes dentro de la conversación. El martes pasado, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se reunió con Pachón. A su vez, el gremio de las EPS, después del nombramiento de Carolina Corcho como próxima ministra de Salud, pidió un asiento para dar a conocer su perspectiva del sistema de salud.

Mientras Bolívar y las barras bravas petristas ejercen una suerte de oposición a algunas decisiones del gobierno de Petro, otros congresistas moderan el tono y celebran cada reunión en el marco del acuerdo nacional.