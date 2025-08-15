El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, hizo una férrea defensa al sector empresarial, al libre mercado y a la propiedad privada, durante el congreso económico de la Andi que se realiza del 13 al 15 de agosto de 2025, en Cartagena.

En medio de su discurso, el magistrado Ibáñez Najar destacó: “Es un error considerar al empresario como enemigo natural de los trabajadores y de la sociedad. Es que sin empresas privadas o públicas que son empleadores no habría trabajadores, y sin estos no existiría industria”.

Un mensaje que se dio en medio de las tensiones que hubo entre varios integrantes del actual Gobierno con los organizadores de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, liderada por Bruce Mac Master, después de que el presidente Gustavo Petro no fue invitado a dicho encuentro.

El presidente de la Corte Constitucional también destacó en sus declaraciones desde el Centro de Convenciones, Julio César Turbay Ayala, en Cartagena, que el empresario colombiano “no es un esclavista o explotador”.

“El empresario colombiano, el industrial que genera empleo bajo el amparo de la Constitución, no es un esclavista o explotador, es un aliado del trabajador y un promotor de la prosperidad común en toda la sociedad y un colaborador indispensable para el Estado”.

Y es justo en medio del congreso que se desarrolla en la ciudad amurallada, Petro recordó en su cuenta de X que a su oficina llegó Bruce Macmaster, presidente de la Andi, a decir que “quería un acuerdo nacional. Solo quieren gente que se arrodille”.

La ANDI nos quiso censurar a @PetroGustavo y a mí. No podrán callar nuestra voz. No a la venta de carbón colombiano para quemar niños en Gaza. pic.twitter.com/xRcjgY4RV5 — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 15, 2025

Criticas que llovieron del presidente que se dieron después de que el exalcalde de Medellín y aspirante a la Presidencia, Daniel Quintero, salió abucheado de ese evento tras intentar boicotear un panel de precandidatos presidenciales.

El magistrado Ibáñez Najar fue más allá de las tensiones y aseguró: “Los jueces y magistrados en nuestra diaria labor tenemos el mandato de proteger esos principios constitucionales que hacen viable la libertad de empresa y la iniciativa particular, la protección de la inversión, pues nos corresponde salvaguardar el cumplimiento de las normas que permiten el ejercicio empresaria”.

Ibáñez también destacó: “Nuestro ordenamiento exige equilibrio: el mercado debe funcionar con eficacia, pero siempre bajo el imperio del Derecho y orientado al bien común. Y el Estado puede intervenir, pero siempre respetando la Constitución, los derechos adquiridos, el debido proceso y la seguridad jurídica”.