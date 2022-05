“El Bruno está muy vivo”: el Cerrejón ante denuncias sobre el estado del arroyo

La semana pasada la senadora electa por el Pacto Histórico Martha Peralta publicó en Twitter una serie de denuncias sobre el estado del arroyo Bruno en La Guajira.

“Estamos acá donde era originalmente el arroyo Bruno. La verdad como ha quedado ustedes ven las imágenes totalmente seco, pero si ustedes ven, hay todavía una plantación, debieron quedar ahí debajo. Este panorama es desolador... La empresa Cerrejón ya desvió el arroyo para sacar 24 millones de toneladas de carbón”, afirmó Peralta.

Ante este señalamiento, la empresa Cerrejón se pronunció y resaltó que “el nuevo cauce es un ecosistema estabilizado que brinda diferentes funciones ecosistémicas en el territorio”.

Empresa Cerrejón YA desvió el Arroyo Bruno en La Guajira para sacar 24 millones (t) de carbón.



Miles de personas están sin agua en comunidades.



Tenemos ahora que evitar que lo dinamiten, daño sería irreversible. Vamos a frenarlos.



— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) April 28, 2022

“El inicio de la temporada de lluvias en La Guajira ha mostrado que el nuevo cauce del arroyo Bruno está muy vivo y que ha recuperado rápidamente su flujo, tal como lo hace normalmente”, destacó la compañía en su comunicado.

El inicio de la temporada de lluvias en La Guajira ha mostrado que el nuevo cauce del arroyo Bruno está muy vivo y que ha recuperado rápidamente su flujo, tal como lo hace normalmente. — Cerrejon Colombia (@CerrejonCol) May 2, 2022

El Cerrejón también indicó la situación de la región luego del desvío del arroyo. “Las más de 19 campañas de monitoreo de fauna, hidrobiología y flora realizadas durante los cinco años siguientes a su modificación parcial, demuestran que el arroyo se ha convertido en un ecosistema que fortalece el corredor biológico de más de 25.000 hectáreas que conecta la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá”.

Además, la entidad también entregó cifras sobre los trabajos realizados en procura del cuidado del medio ambiente en la zona. “Se han sembrado más de 12.000 árboles, y adicionalmente 2.000 han nacido naturalmente y pertenecen a cerca de 70 especies nativas, algunas en categoría de amenaza, como el roble, el ébano, el guayacán de bola, el carretonera, el puy y el ollita de mono, entre otras. Así mismo, el arroyo ha mantenido su flujo de agua, incluso en temporadas secas, demostrando su nivel de estabilidad, capacidad de manejo de inundaciones y buen estado de su ronda hídrica”.

“Para Cerrejón es un orgullo ver los resultados de un trabajo responsable, teniendo en cuenta cada detalle, lo que nos permite tener un ecosistema lleno de vida con fauna, flora y recurso hídrico. Un ecosistema que brinda servicios de provisión, regulación y soporte y que además se ha convertido en un punto clave para la conectividad y facilitar el tránsito de fauna entre la Serranía del Perijá y el valle del río Ranchería. El arroyo Bruno está muy vivo”, afirmó Luis Madriñán, gerente de Gestión Ambiental de Cerrejón.

“Ustedes pueden escuchar el ruido, el sonido del arroyo que allá no se escucha realmente. Yo lo que les digo a ustedes es que no es mentira de los que vienen luchando y liderando por esta causa. No es mentira que el arroyo Bruno no existe, no es mentira que su afluente era muy reducido; mire, este es el verdadero arroyo Bruno y ustedes vieron el contraste con la construcción de la desviación que hicieron del arroyo. El agua es totalmente cristalina y los invito a que vengan y lo conozcan”, señaló la senadora electa Martha Peralta en el video que publicó hace unos días en Twitter, comparando las dos zonas del arroyo.

Peralta también publicó un video de un líder de la región. “Un SOS para los líderes del arroyo el Bruno. Ellos son los que llevan años de lucha. Mi adoración y respeto, cuenten conmigo”, escribió en Twitter.

Un SOS para los líderes del Arroyo el Bruno. Ellos nos los que llevan años de lucha. Mi adoración y respeto, cuenten conmigo.



— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) April 29, 2022

“Tenemos derecho a escoger cuál es el destino que le damos a nuestro territorio. La gente, la comunidad aquí está decidida a que por encima de las riquezas y por encima del carbón prefieren el agua, y ahí los estaremos acompañando”, afirmó Martha Peralta en otro video que dio a conocer en el arroyo Bruno.