Judicial

Esta es la nueva fecha para la imputación de cargos contra Juliana Guerrero

La joven deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 8:53 a. m.
La Fiscalía General le imputará dos delitos a Juliana Guerrero.
A última hora se reprogramó la audiencia de imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero por la falsificación de títulos en la Fundación Universitaria San José.

La diligencia judicial, según informaron del centro de servicios judiciales del complejo de Paloquemao, quedó para el próximo martes 10 de marzo.

Esto debido a que Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia que había sido programada desde el pasado 9 de febrero.

Guerrero, quien estuvo muy cerca de ser nombrada viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

