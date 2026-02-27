A última hora se reprogramó la audiencia de imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero por la falsificación de títulos en la Fundación Universitaria San José.

La contratitis de Juliana Guerrero: pese a no tener título ni experiencia recibió dos contratos con el Ministerio del Interior

La diligencia judicial, según informaron del centro de servicios judiciales del complejo de Paloquemao, quedó para el próximo martes 10 de marzo.

Esto debido a que Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia que había sido programada desde el pasado 9 de febrero.

Guerrero, quien estuvo muy cerca de ser nombrada viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

En dicha diligencia, la Fiscalía le solicitará al juez que le imponga una medida restrictiva de la libertad a la joven oriunda de Valledupar, Cesar.

En la misma audiencia deberá presentarse Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.

De no tener ingresos a gestionar más de $40.000 millones en recursos públicos: el salto súbito de la asociación afro que validó la experiencia de Juliana Guerrero

La Fiscalía General, según revelaron fuentes cercanas, citará en la imputación los informes técnicos que revelan las irregularidades en la emisión del título de Contaduría Pública que recibió Juliana Guerrero en julio de 2025.

Esto pese a que no había presentado la prueba Saber Pro, requisito fundamental exigido por el Ministerio de Educación.

Nunca pisó un aula de clases

El 7 de noviembre de 2025, la Fundación Universitaria San José le quitó el título de Contaduría Pública que se le había otorgado en meses anteriores y con el cual Juliana Guerrera buscaba blindar su nombramiento como Viceministra de las Juventudes.

“Por tal motivo, en sesión del 7 de noviembre de 2025, el Consejo Directivo de la Universidad, tras agotar el debido proceso disciplinario, decidió anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas antes mencionados”, señaló la Fundación Universitaria por medio de un comunicado de prensa.

#Atención | 🚨 La Fiscalía imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero y el secretario de la Fundación San José por presuntas irregularidades en la expedición de títulos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oKlqEwJE3j — Revista Semana (@RevistaSemana) February 9, 2026

El Consejo Directivo concluyó que Juliana Guerrero no asistió a ninguna clase ni realizó ninguna evaluación en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública en la Fundación Universitaria San José.

La Fundación había presentado en septiembre una denuncia ante la Fiscalía General y una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del grupo de directivos que habrían avalado la entrega de estos títulos.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, revela quién fue el empleado que certificó el diploma de Juliana Guerrero

Entre estos, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien durante muchos años fue el secretario general de la institución educativa y quien habría dado luz verde para la entrega de los títulos.

Por estos hechos, el 22 de septiembre fue destituido tras una investigación interna.

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, señaló la Fundación mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.